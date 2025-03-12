屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂

▲ 屈臣氏優惠$1洗潔精、燕麥片、可口可樂。

【屈臣氏優惠/Watsons優惠/Watsons著數】屈臣氏的$1換購禮品優惠又來了！現凡於屈臣氏買任何產品滿指定金額，只需加$1便可以換購特定的禮品，當中包括家居清潔用品、健康食品及飲品，立即睇睇換購詳情！

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屈臣氏優惠｜$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂

由即日起至3月16日，易賞錢會員於屈臣氏門市及網店買任何產品滿$199，便可加$1換購指定禮品。換購的內容分為三輪進行，3月10日至3月11日期間，則可換購AXE牌三重功效洗潔精1公升，包括橙花、蜜桃或青檸馬鞭草味；3月12日至3月13日期間，可換購800克重的袋裝桂格即食燕麥片；3月14日至3月16日，換購禮品是六罐裝的200毫升可口可樂汽水迷你罐。

▲ 屈臣氏優惠買滿$199加$1換購禮品。

屈臣氏優惠換購詳情：

日期：即日起至3月16日

換購要求：易賞錢App會員，須購買最少1件產品方可享換購優惠，產品不包括一號初生嬰兒奶粉，以單一發票及折實價計算。

換購分店：屈臣氏門市及屈臣氏網店；每日的門市換購數量有限定，換完即止。

網店連結：【屈臣氏網店】

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