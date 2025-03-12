金賽綸逝世｜金秀賢IG脫粉超20萬經理人「4字」回應　再有與金賽綸新「毀滅式」親密照流出

▲ 沉默一夜金秀賢公司「4字」回應，代言品牌開始割席IG脫粉超20萬。

【金賽綸 / 金秀賢 / 戀情 / 回應 / 代言】韓國藝人金秀賢自周一（10日）傍晚被曝與金賽綸戀情及債務風波後，爆料人不斷公開更多兩人親密合照及短訊證據，即使金秀賢所屬公司在第一時間發聲明否認指控，但似乎並不能服眾。

昨晚（11日），有關「金秀賢戀童癖」的詞條登上社交平台韓國區熱搜，其個人IG賬戶關注人數減少超20萬，最新動態留言區被「攻陷」；今早（12日）金秀賢代言品牌發聲明似有與其割席之意，而其所屬公司再發4字聲明回應近期爭議。

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金賽綸逝世｜金秀賢代言品牌暫停其工作

今早，由金秀賢擔任代言人的韓國美妝品牌「Dinto」發聲明，表示將開始全面暫停代言人金秀賢相關的計劃和日程；業界對此事密切關注。

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金賽綸逝世｜沉默一夜後僅回應「4個字」

金秀賢所屬公司原在第一博爆料時，就已迅速發聲明回應，全盤否認指控，且將會採取法律措施。然而，面對昨晚第二波爆料，金秀賢方竟任由輿論發酵半日，沉默一夜後於今早僅以4字回應「立場不變」。

但在今早（3月12日）金秀賢回應後，再有新的金秀賢與金賽綸親密照釋出，雖然2人嘴唇並未碰上，但舉止親暱，再度引起韓網嘩然，有網民斥責道「好噁心」、「這聽說是金賽綸16歲的時候」。

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金賽綸逝世｜金秀賢2日脫粉超20萬

據金秀賢IG賬戶數據來看，捲入金賽綸風波前，他的賬戶粉絲數截至9日有2126.5萬人；而截至今早，粉絲數為2014萬，脫粉超20萬。

而金秀賢最新一條動態被網民「攻陷」，留言數量超17萬，紛紛留言指責，「她當時還是未成年！」、「你還是個人？」、「對你很失望」、「你真的超級壞」、「無情的人」，甚至出現咒罵。

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