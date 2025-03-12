  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 17:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造2025春夏必備流行妝

【MUJI化妝品／無印良品／眼影推薦／日系彩妝／化妝品推薦】用MUJI彩妝品打造春日最強淡顏妝！MUJI無印良品化妝品於2024年3月至6月期間進行了徹底更新，從底妝到眼睫彩妝都主打簡約且性價比高的路線，但要如何從中選擇必買品項？日本家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士一起測試了MUJI化妝品系列，為大家推薦33款不買就會後悔的產品。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

MUJI化妝品亮點

《LDK》指出，無印良品致力於提供一系列易於使用的產品和親民價格，有各式各樣化妝品可供選擇，顧客無論年齡、性別、皮膚類型或化妝經驗如何，都能輕鬆使用；顧客即使購買35件產品，也只需30,000日圓左右（約港幣$1575），可見MUJI化妝品售價合理、性價比高。

同時，MUJI化妝品亦重視溫和對待肌膚，配方經過更新後，對皮膚刺激性變得更小；更有售藥用系列基礎產品及一些含有活性成分的藥品。

MUJI33款推薦化妝品清單

《LDK》挑選了MUJI化妝品中最受歡迎的人氣熱賣品項，包括眼影、眼線筆、眉筆、睫毛膏、腮紅、高光、遮瑕膏和唇膏，與專業化妝師一起對產品的妝效和持久度等方面進行評測，並按5項使用感測試標準（驚艷/優秀/不錯/有點遺憾/令人失望）進行評價。

點擊圖片放大
+32
+31

無印良品 眼影系列：

（單色亮片）

  • 自然金色
  • 銀色
  • 淺粉色
  • 淡紫色

（單色眼影霜）

  • 銅色
  • 波爾多紅
  • 橙棕色
  • 淺桃色

（四色眼影盤）

  • 煙燻粉紅
  • 薰衣草色
  • 金棕色
  • 珊瑚色

無印良品 眼線/眉筆/睫毛膏：

（眼線筆）

  • 自然棕色
  • 自然黑

（眼線液）

  • 棕色
  • 黑色

（眉筆）

  • 深棕色
  • 自然棕色

（睫毛膏）

  • 黑色（纖長款）

無印良品 腮紅/高光：

（腮紅盤）

  • 粉紅米色
  • 玫瑰粉
  • 珊瑚橙

（奶油腮紅）

  • 杏色
  • 粉紅米色

（高光盤）

  • 高光色

無印良品 遮瑕膏：

  • 藥用液體遮瑕膏 赭石色（SPF41/PA+++）
  • 藥用遮瑕膏 赭石色

無印良品 唇膏：

  • 透明紅
  • 橙米色
  • 粉紅米色
  • 玫瑰色

無印良品 唇部精華：

  • 粉紅色
  • 蜂蜜

同場加映：《LDK》13款韓國氣墊粉底推薦名單

（排名由低至高）

點擊圖片放大
+12
+11

更多內容：

消委會唇膏推薦2025｜8成唇膏樣本含致癌礦物油　消委會高分安全唇膏名單 1款5星平價牌媲美DIOR

消委會潤唇膏｜評測8成潤唇膏含致癌礦物油　消委會及《LDK》推介23款安全保濕之選最平$25

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單　百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩
14:08 2025/03/11
美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單　百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
11:08 2025/03/04
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
15:56 2025/02/20
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效

你可能感興趣

美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單　百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩
14:08 2025/03/11
美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單　百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
11:08 2025/03/04
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
15:56 2025/02/20
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
健康問題 網絡熱話 無印良品 化妝 美容 食用安全 唇膏

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）