MUJI無印良品化妝品推介2025︱《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項　推薦33款化妝品清單 打造春夏必備流行妝

▲ 《LDK》評測MUJI無印良品彩妝全品項 推薦33款化妝品清單 打造2025春夏必備流行妝

【MUJI化妝品／無印良品／眼影推薦／日系彩妝／化妝品推薦】用MUJI彩妝品打造春日最強淡顏妝！MUJI無印良品化妝品於2024年3月至6月期間進行了徹底更新，從底妝到眼睫彩妝都主打簡約且性價比高的路線，但要如何從中選擇必買品項？日本家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士一起測試了MUJI化妝品系列，為大家推薦33款不買就會後悔的產品。

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MUJI化妝品亮點

《LDK》指出，無印良品致力於提供一系列易於使用的產品和親民價格，有各式各樣化妝品可供選擇，顧客無論年齡、性別、皮膚類型或化妝經驗如何，都能輕鬆使用；顧客即使購買35件產品，也只需30,000日圓左右（約港幣$1575），可見MUJI化妝品售價合理、性價比高。

同時，MUJI化妝品亦重視溫和對待肌膚，配方經過更新後，對皮膚刺激性變得更小；更有售藥用系列基礎產品及一些含有活性成分的藥品。

MUJI33款推薦化妝品清單

《LDK》挑選了MUJI化妝品中最受歡迎的人氣熱賣品項，包括眼影、眼線筆、眉筆、睫毛膏、腮紅、高光、遮瑕膏和唇膏，與專業化妝師一起對產品的妝效和持久度等方面進行評測，並按5項使用感測試標準（驚艷/優秀/不錯/有點遺憾/令人失望）進行評價。

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無印良品 眼影系列：

（單色亮片）

自然金色

銀色

淺粉色

淡紫色

（單色眼影霜）

銅色

波爾多紅

橙棕色

淺桃色

（四色眼影盤）

煙燻粉紅

薰衣草色

金棕色

珊瑚色

無印良品 眼線/眉筆/睫毛膏：

（眼線筆）

自然棕色

自然黑

（眼線液）

棕色

黑色

（眉筆）

深棕色

自然棕色

（睫毛膏）

黑色（纖長款）

無印良品 腮紅/高光：

（腮紅盤）

粉紅米色

玫瑰粉

珊瑚橙

（奶油腮紅）

杏色

粉紅米色

（高光盤）

高光色

無印良品 遮瑕膏：

藥用液體遮瑕膏 赭石色（SPF41/PA+++）

藥用遮瑕膏 赭石色

無印良品 唇膏：

透明紅

橙米色

粉紅米色

玫瑰色

無印良品 唇部精華：

粉紅色

蜂蜜

同場加映：《LDK》13款韓國氣墊粉底推薦名單

（排名由低至高）

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