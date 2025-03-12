港鐵攜帶寵物｜港鐵研寵物友善措施　張欣宇料輕鐵先試行

▲ 張欣宇認為，措施可分階段試行，料會先在人流較少的輕鐵試行。（資料圖片）

現時除導盲犬外，乘客禁止攜帶寵物乘搭港鐵及專營巴士，據悉港鐵正研究寵物友善措施，容許乘客攜帶寵物乘搭鐵路，料最快上半年有定論。立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇認為，措施可分階段試行，初期在周末等非繁忙時間試行、其後擴至平日非繁忙時間，並先在人流較少的輕鐵試行，設頭尾兩卡寵物車廂，視乎市民反應，再探討擴展時間及是否全車開放。

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張欣宇今早（12日）在電台節目表示，有關措施在港鐵內部已討論多時，不過每年都不了了之，相信如最終能落實，都會先在輕鐵試行，並設有一定限制。他認為，港鐵每日處理幾百萬客量，相信不是技術硬件的問題，而是寵物本身在社會看法比較兩極。

他認為，具體操作上相信不可能一下子全面放寬，預料會先限於周末等非繁忙時間、不太擠逼的狀況，並指定設於頭尾的兩卡寵物車廂試行。此外，對寵物體型及種類亦有限制，大型的動物未必容許，料將從最多人養的貓狗做起，亦需要以寵物專用的車或袋子裝起。

張欣宇又預期，港鐵如要實行有關措施，都會先在輕鐵試行，始終輕鐵是一個較獨立的系統；若在輕鐵試行反應正面，才會在重鐵統一試行。

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