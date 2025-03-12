時尚速報｜Balenciaga推Fanclub系列tee　楊紫瓊tee索價$6,500

時裝品牌找代言人，並不是甚麼新鮮事情，特別是在這個一切以曝光率為大的今天，不過，Balenciaga就比較特別，推出Fanclub系列，將幾位代言人的肖像印製tee，既提升品牌營業額，同時又為代言人宣傳，一石二鳥。

Balenciaga的Fanclub系列包括大家熟悉的影后楊紫瓊、Isabelle Huppert、Kim Kardashian、Nicole Kidman及PP Krit Amnuaydechkorn合共5位品牌大使。

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每位品牌大使均身穿本人簽名印花的輪廓tee，以有趣的自拍方式演繹Fanclub概念。而tee背面飾以簽名筆跡印花，仿照箱頭筆（marker）親筆簽名效果，至於售價方面索價$6,500﹗「粉絲」們，你們準備掏腰包沒有？

產品查詢：2798 8892

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