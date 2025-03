新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別

【麥明詩懷孕/十優港姐/育兒KOL】麥明詩早前在社交平台分享了孕期的生活點滴,而懷孕近9個月的她,數數手指即將進入預產期倒數階段,網民從她孕期身體變化推測到BB性別,「前世情人即將到來?」。

麥明詩懷孕|9個月晒D型孕肚

10A港姐冠軍麥明詩(Louisa)自去年6月底與老公盛勁為(Keith)旅行度蜜月後,於12月初正式公布懷孕喜訊。早前,麥明詩更意外透露預產期可能在3月或4月,隨著產期進入倒數階段,懷胎近9個月的她近日在社交平台上分享了孕期的生活點滴,並晒出多張孕照,嬌小身軀頂著大肚子,眉精眼企的網民似乎猜測到BB性別。

麥明詩在IG上分享了近期的孕婦生活照,她不僅挺著巨肚出席各種活動,還在老公陪同下進行健身、體驗孕婦按摩等,巨肚子似乎沒有影響外出心情。照片中,個子嬌小的麥明詩孕肚明顯隆起,穿上貼身長裙時呈現出D字形狀,不少網民大讚肚子雖大,但仍見她很有活力。

麥明詩懷孕|盛勁為意外透露預產期

日前,盛勁為在外傭招聘網上發帖文,聘請外傭姐姐幫忙照顧即將出世的BB。盛勁為與一位感興趣的外傭對話時,意外透露了老婆的預產期,該外傭表示自己6月初才完約,盛勁為回應道:「we need a helper to arrive in Mar/ April 2025」,疑似進一步確認了麥明詩的預產期是在3月或4月之間。

麥明詩懷孕|素顏滿臉倦容

隨著預產期臨近,麥明詩的身體變化也越來越明顯。不過觀察力強的網民注意到,受孕期水腫影響,麥明詩的容貌略顯臃腫,素顏狀態下難掩倦容,加上肚型尖凸,並推測她肚中的BB可能是位小男孩,紛紛留言祝福她的「前世情人」即將到來。雖然麥明詩並未公開透露BB的性別,但網民的猜測讓粉絲們更加期待。

麥明詩懷孕|生男生女 準媽媽樣子大不同

坊間流傳多種說法,尤其懷孕期間的皮膚狀況、肚子形狀、身形以及口味改變等,都是被用來辨識男孩、女孩的方式。 懷男寶寶跟懷女寶寶,準媽媽的樣子大不同,如果懷女生,準媽咪的肚子是圓;而懷男生,肚子則是尖,還有一說法是懷男生會長痘痘,懷女生的話,皮膚會很好等,不過這樣的判斷方法只能做為參考之用,生男定生女就留待爸媽公佈吧!

