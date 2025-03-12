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新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【麥明詩懷孕/十優港姐/育兒KOL】麥明詩早前在社交平台分享了孕期的生活點滴，而懷孕近9個月的她，數數手指即將進入預產期倒數階段，網民從她孕期身體變化推測到BB性別，「前世情人即將到來？」。

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麥明詩懷孕｜9個月晒D型孕肚

10A港姐冠軍麥明詩（Louisa）自去年6月底與老公盛勁為（Keith）旅行度蜜月後，於12月初正式公布懷孕喜訊。早前，麥明詩更意外透露預產期可能在3月或4月，隨著產期進入倒數階段，懷胎近9個月的她近日在社交平台上分享了孕期的生活點滴，並晒出多張孕照，嬌小身軀頂著大肚子，眉精眼企的網民似乎猜測到BB性別。

麥明詩在IG上分享了近期的孕婦生活照，她不僅挺著巨肚出席各種活動，還在老公陪同下進行健身、體驗孕婦按摩等，巨肚子似乎沒有影響外出心情。照片中，個子嬌小的麥明詩孕肚明顯隆起，穿上貼身長裙時呈現出D字形狀，不少網民大讚肚子雖大，但仍見她很有活力。

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麥明詩懷孕｜盛勁為意外透露預產期

日前，盛勁為在外傭招聘網上發帖文，聘請外傭姐姐幫忙照顧即將出世的BB。盛勁為與一位感興趣的外傭對話時，意外透露了老婆的預產期，該外傭表示自己6月初才完約，盛勁為回應道：「we need a helper to arrive in Mar/ April 2025」，疑似進一步確認了麥明詩的預產期是在3月或4月之間。

麥明詩懷孕｜素顏滿臉倦容

隨著預產期臨近，麥明詩的身體變化也越來越明顯。不過觀察力強的網民注意到，受孕期水腫影響，麥明詩的容貌略顯臃腫，素顏狀態下難掩倦容，加上肚型尖凸，並推測她肚中的BB可能是位小男孩，紛紛留言祝福她的「前世情人」即將到來。雖然麥明詩並未公開透露BB的性別，但網民的猜測讓粉絲們更加期待。

麥明詩懷孕｜生男生女 準媽媽樣子大不同

坊間流傳多種說法，尤其懷孕期間的皮膚狀況、肚子形狀、身形以及口味改變等，都是被用來辨識男孩、女孩的方式。 懷男寶寶跟懷女寶寶，準媽媽的樣子大不同，如果懷女生，準媽咪的肚子是圓；而懷男生，肚子則是尖，還有一說法是懷男生會長痘痘，懷女生的話，皮膚會很好等，不過這樣的判斷方法只能做為參考之用，生男定生女就留待爸媽公佈吧！

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