校園直擊丨九龍婦女福利會李炳紀念學校辦國民教育展　結合STEAM元素多元化認識國家安全

▲ 九龍婦女福利會李炳紀念學校早前為小五及小六學生舉辦一場別開生面的全方位學習活動「薪火相傳·築李炳國民教育展」。(學校提供)

【九龍婦女福利會李炳紀念學校】九龍婦女福利會李炳紀念學校早前為小五及小六學生舉辦一場別開生面的全方位學習活動「薪火相傳·築李炳國民教育展」。此次活動以國民教育為核心，結合STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）元素，透過多元化的學習方式，讓學生在5天內深入瞭解國家安全知識，並運用科技與創意完成多項任務，展現學習成果。

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是次活動以「國家安全」為主題，學生先參觀「國家安全展覽廳」，透過展覽內容學習國家安全的基本概念及其重要性。隨後，學生分組進行多項任務，包括製作「李炳國民教育展」、「20個國家安全重點領域影片」、「李炳國家安全互動平台」及「太空安全互動遊戲」等。活動中融入編程、AI軟件運用、電腦繪圖、鐳射切割、模型製作等STEAM元素，讓學生在學習國民教育的同時，也能提升科技應用與創意實踐能力。

活動分5天進行「從學習到實踐」。第一天活動由校長致辭揭開序幕，並向學生闡述活動的主題及各組任務。隨後，學生們參觀「國家安全展覽廳」，透過展覽內容深入瞭解國家安全的各個層面，包括政治安全、經濟安全、文化安全、網絡安全等，為接下來的任務奠定基礎。其後在第二至第四天，學生進行分組實踐與創作。學生們分成四組，分別進行不同任務：

1.工藝組：運用電腦繪圖及鐳射切割技術，製作「20個國家安全重點領域」的標誌，為「李炳國家安全展覽」奠定基礎。

2.影片組：利用AI軟件進行圖像生成及講稿撰寫，並結合影片製作與剪輯技術，創作20條關於國家安全重點領域的短片，每條約3分鐘，內容生動有趣且富有教育意義。

3.互動電子遊戲及平台組：結合工藝組與影片組的成果，運用AI軟件設計「國家安全重點領域」的網上小遊戲，並將所有內容整合至學生自製的「李炳國家安全互動平台」中。該平台更被安裝於校內新添置的觸控式屏幕上，供師生及家長等持分者使用，進一步推廣國家安全知識。

4.互動展品組：以「太空安全」為主題，學生們用水泥製作模擬月球場景，並以LEGO砌出太空車及太空手臂，同時運用編程軟件設計互動遊戲，讓參觀者透過遊戲學習太空安全知識。

到了第五天「成果展示與嘉賓互動」，「李炳國民教育展」正式開幕，校監、校董及校長為展覽剪綵，並邀請教育局人員到場支持。各組學生代表向嘉賓匯報他們的創作理念與成果，獲得嘉賓的高度讚賞。嘉賓們不僅對學生的創意與技術能力表示肯定，更對活動結合國民教育與STEAM教育的創新模式給予積極評價，認為此類活動有助於培養學生的愛國情懷與科技素養。

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是次活動的特色將國民教育與STEAM教育有機結合，讓學生在學習國家安全知識的同時，也能透過實踐提升科技應用能力。活動不僅增強了學生對國家安全的認識，更激發了他們的創意與團隊合作精神。此外，學生們透過製作展覽、影片、互動平台及遊戲，學會了如何將知識轉化為實際成果，並向公眾展示，這對他們的表達能力與自信心提升有顯著幫助。

活動不僅讓學生受益，也為學校、家長及社區帶來深遠影響。透過「李炳國民教育展」，學校展示了其創新教育的成果，進一步提升了學校的社會形象。家長及社區人士則能透過展覽與互動平台，深入瞭解國家安全的重要性，並見證學生們的成長與創意。此外，活動的成功舉辦也為日後學校舉辦類似活動提供了寶貴經驗，激勵我們探索更多國民教育與STEAM教育的結合模式。

「薪火相傳·築李炳國民教育展」不僅是一場學習活動，更是一次創意與科技的盛宴。活動的成功舉辦，展現學校在國民教育與STEAM教育領域的創新與努力。學校誠邀各界人士前來參觀展覽，共同見證學生的學習成果，並為未來的教育活動提供寶貴意見。

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