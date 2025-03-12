名人養生｜55歲前TVB金牌司儀早餐必食1物　多年keep住濃密黑髮

【陳淽菁／前TVB金牌司儀／養生】55歲前TVB金牌司儀一頭濃密黑髮，讓人羨慕，她亦樂於分享自己的飲食秘密，全賴每天食這款早餐，年過半百仍能保持零白髮。

最新影片：

現年55歲前TVB金牌司儀陳芷菁（現名陳淽菁）近年北上創業，最近在小紅書上分享養生之道，公開她一頭濃密亮麗黑髮的原因，與她每天的早餐息息相關。她指自己每天早餐必食雞蛋，且不會空腹吃早餐，於是吃早餐前必先喝一杯有奇亞籽的溫水。她最愛的早餐組合是蒸水蛋（2隻雞蛋）配半碗白飯，再加一杯無糖咖啡。

名人養生｜曾患血癌胃潰瘍險死 身世坎坷父母離異兼再婚

陳芷菁平日如此養生，原來童年時曾經歷大病。她4歲曾患白血病（又名血癌），當時身體開始每況愈下，醫生曾說她活不長。當陳芷菁13歲時，意外發現父親有外遇，深受打擊下有次病重發高燒，導致藥物中毒。在絕望之際，其母以減壽20年來為女兒續命，後來她病情確實慢慢好轉，但經常會有頭痛的毛病。15歲時，她孤身到加拿大多倫多讀書，當時她早上去做電台節目，然後趕上課，中午幫母親做印刷，黃昏做侍應，晚間又回大學讀書。雖然當時陳芷菁戰勝了血癌，但半工讀的非人生活成為她日後患上嚴重胃潰瘍的成因。陳芷菁18歲時，其母決定再婚，當時她難受到患上嚴重的胃潰瘍，後來不但缺席母親的婚禮，更想過尋死。但她怕跳樓會好痛，又怕食安眠藥辛苦，所以最終只決定搬離家。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

名人養生｜超獨立愛情觀：女人不必完全依靠男人

經歷過生老病死，陳芷菁覺得世上只能靠自己，且為人和工作都非常刻苦耐勞，一直堅持2種習慣。第1，斷捨離。18歲開始陳芷菁已買了儲蓄基金，10元會儲7元，只用1元，另放2元會用於家庭及假日。除工作需要，所有衣服她都用10年以上。第2，堅持財政獨立。陳芷菁多年來堅持用自己錢，且認為如果女人沒有儲蓄，萬一老公突然失去工作就糟了：

大家都出嚟人工差唔多，大家擁有同一段感情，點解只有1個人付出呢？

相關文章：

養生強心｜羅家英示範1招養生秘訣 解構深蹲健腿強心提高新陳代謝

凍齡秘訣︱76歲馬斯克媽媽擁凍齡美貌模特兒身材 公開養生餐單：每日早餐食麵包、最愛1類「超級食物」

李嘉誠養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5