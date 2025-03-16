負責中學生｜巴士中學生奶茶不慎跌落　與車長坦誠相告借地拖清潔

▲ 巴士中學生奶茶不慎跌落，與車長坦誠相告借地拖清潔。

做錯事主動承認並及時設法彌補值得「俾個Like」！近日，有巴士車長在Threads發帖表揚1名學生乘客，稱其日前乘搭巴士時，不慎將奶茶灑落在車廂內，主動上前向他坦白並接地拖清潔，後又提出補償清潔費。

熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包 司機見內附地址主動上門歸還

負責中學生｜主動相告欲借地拖清潔

樓主以「兼職巴士佬奇遇記」為題發帖，大讚當日遇到的1名中學生乘客，「值得畀個like」；他表示，當日行車時，從倒後鏡看到車廂「成地都係奶茶」，便在上落客時提醒乘客注意腳下。

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隨後，有1名學生上前，主動向樓主說明情況：「唔要意思啊，頭先瞓著（奶茶）倒到成地都係」，並詢問車上是否有地拖，表示自己在總站落車，會將奶茶污漬清理乾淨。

負責中學生｜欲畀清潔費兼多次致歉

樓主表示車內無地拖，並勸其回到座位坐下；巴士到達總站時樓主見到學生「好驚咁」再次向他道歉，「真係唔好意思啊，我畀返清潔費你啊」，並將銀包拿出準備給錢。

樓主隨即擺手拒絕，並解釋稱：「呢部唔係的士嚟，唔需要收清潔費，我會跟返公司程序處理，下次小心啲就得」，學生聞言便再次向他致謝。

樓主稱讚該學生有責任心：「雖然倒瀉咗杯嘢飲的確影響其他乘客，但係呢個年代仲會肯主動認錯，仲想承擔返個責任嘅人真係少之又少，更何況你唔係有心嘅。」

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負責中學生｜網民：學生很懂事

此事引起網民熱議，紛紛留言稱讚學生好家教，亦表揚車長處事得當，「謝謝分享，學生很懂事，好好！一都辛苦你了車長」、「呢個年代仲有啲咁嘅人真少，父母教得好」、「教育的重要性」、「真係好難得有個肯認錯同負責任嘅人，好彩佢遇到你」、「學生哥主動認錯，承擔責任，現在社會環境實在難得，希望佢下次小心地；樓主也做得適當，沒有貪他的錢」。

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