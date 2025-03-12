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夏春秋離世｜冬叔為養家曾轉行到夜總會工作　逢假日必陪3子女玩關係極親密

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 27 分鐘前

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冬叔是顧家的好爸爸，無論工作多忙都會抽空陪伴子女！

【吳君如/夏春秋/六合彩之父/冬叔】「六合彩之父」夏春秋（冬叔）離世，享年93歲，女兒吳君如昨晚（11日）在社交媒體公告父親死訊：「我最愛嘅老豆走咗喇！」冬叔於1953年入行拍戲，同時身兼多職，至1961年淡出娛樂圈後，為養家更曾到夜總會工作，但無論工作多忙，他逢假日必定陪3子女去玩，絕對是好爸爸！

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夏春秋離世｜冬叔一度淡出娛樂圈到夜總會工作

冬叔原名吳錦泉，藝名夏春秋，原來「冬叔」稱號由來跟才子黃霑有關，冬叔指藝名中四季只欠冬天，加上黃霑認為「冬叔」似「Don't 縮」意頭好，自此就叫他做冬叔。

冬叔自1953年起參演電影，當時身兼洋行職員一職，又組業餘話劇團，至1957年轉投麗的映聲擔任播音員。不過在1961年冬叔一度淡出娛樂圈，為了養家餬口而轉行從事酒樓、酒店、辦公室文職，甚至到人流複雜的美麗宮酒樓夜總會工作，他曾在訪問中講過：「以前為咗搵食，無嘢拍就要做其他嘢。」雖然為養家而奔波，但顧家的冬叔逢假日不是用來休息，而是用來陪伴3子女去玩，因此他們的親子關係極緊密。

而他的女兒正是香港電影史上累積票房收入最高的女演員吳君如，兒子則是曾與藝人江美儀有過一段婚姻的吳君祥。

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夏春秋離世｜復出幕前主持《六合彩》成六合彩之父

到了1969年，冬叔復出幕前，並重投麗的電視和亞洲電視，基於他對幕前演出感興趣，他演出了無數戲劇、綜藝等節目，並主唱主題曲。在1976年至1993年的17年間，冬叔還主持《六合彩》直播開獎電視節目，所以又被稱為「財神」，亦奠定他是「六合彩之父」。

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夏春秋離世｜君如與冬嬸十足餅印

吳君如是圈中著名的孝順女，一向對父母極好，2023年媽咪冬嬸91歲壽宴，她為媽咪廣邀約70位圈中好友和親友出席，冬嬸當日身穿粉紅色外套，顯得精神奕奕，但就未見冬叔現身。

冬叔冬嬸相愛相守超過半世紀，兒子吳君祥曾分享父母昔日的結婚相，網民驚見冬嬸年輕時竟與君如十足餅印，有網民搞笑表示：「如果人類真係上帝創造嘅話，咁上帝造吳君如出嚟真係偷晒懶，完全照佢阿媽個樣整出嚟就算。」而吳君祥則似足爸爸冬叔，足見夫妻基因之強大！

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