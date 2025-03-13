長壽秘訣｜台星Selina外婆104歲大壽超精靈　公開3大凍齡長壽秘訣

【長壽／任容萱／婆婆／人瑞】台灣女星任容萱近日在Instagram分享了一家人為婆婆慶祝104歲高齡大壽的溫馨照片，任容萱更大讚婆婆記憶力超強，全靠3大秘訣老而不衰！

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台灣女星任容萱的外婆雖然年過百歲，但從照片中可見，她面色紅潤、精神飽滿，臉上笑意盈盈，吹蠟燭時更比出「V」手勢，嘟嘴表情非常精靈活潑。

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任容萱笑言每當見到婆婆，親戚們都喜歡考驗婆婆的記憶力，不但難不倒她，更稱讚她記憶力超強。她公開外婆的長壽3大秘訣：

喜歡外出曬太陽

保持心情愉悅，凡事不過分擔心

胃口好，不挑食

長壽秘訣｜長壽飲食/生活5大共通點

1. 胃口好是長壽的開端

據《健康2.0》報道，台灣中醫師黃上邦點評任容萱外婆的養生之道，指出高齡長者在飲食方面，先要胃口好才能攝取到足夠的營養，消化能力高才能吸收，以維持生理機能。雖然體質好是先天條件，但後天養生亦能夠有助養好身體，如多活動、保持心情愉悅，同樣能夠達至促進脾胃吸收的好處。

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2. 只靠簡單食材養生

而選擇食材方面都有講究，綜合很多人瑞的飲食方式，黃上邦他們未必吃一些名貴補品或高營養食物，反而是尋常、粗糙的食物居多。心態方面，從很多臨床經驗可以觀察到，長者心態樂觀，笑口常開，通常會連同胃口一同變好，營養吸收亦然。

3. 恆常活動培養興趣

長者亦要維持恆常運動，多到戶外走動，曬曬太陽可以有益身心，亦能夠補充維他命D。黃上邦指出，很多長者會因為身體多病痛而不想出門，甚至避開社交封閉自己，其實閒時到公園走走已經足夠，踢走負能量和負面思想，可以多參加社區活動聯誼之餘，亦能夠培養興趣，重拾對生活的熱情和動力。

4. 配合中藥養生 健脾養胃

黃上邦建議，長者養生飲食可以參考中醫經典方劑，如，四君子湯、六君子湯、參苓白朮散、四磨飲等，能健脾養胃，幫助消化吸收；加味逍遙散能疏肝理氣，緩解情緒壓力；越鞠丸則可行氣解鬱，調節身心狀態。然而，黃上邦提醒，中藥需經由專業中醫師診斷後開立處方，市民不宜自行使用，建議可先從調整生活入手開始養生，必要時再配合中藥調理。

5. 經常按摩/針灸穴位 紓壓解鬱

穴位針灸或按摩亦能夠改善身心，如神門穴和內關穴有助於安神寧心，改善睡眠品質；而合谷穴、足三里穴、三陰交穴等則是健脾開胃的常用穴位。

黃上邦強調，養生不僅只依賴藥物，更應從日常生活做起，如保持規律作息、均衡飲食、適度運動，並搭配穴位按摩等簡單方法，長期對身心健康大有裨益。

長壽食物｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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