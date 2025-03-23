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夫妻關係｜生2胎後丈夫未能滿足每月一次性生活　港媽想離婚陷兩難：小朋友仲細

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

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一名港媽生2胎後與老公減少性生活，連每月一次性生活老公也未能滿足，哭訴想離婚卻為年幼子女陷入兩難中。

【夫妻關係/兩性關係】維繫一段婚姻須要雙方的包容、遷就及不停的磨合，是一個一生的課題。一名兩孩港媽在網上哭訴，最近與丈夫的性生活不協調，久經溝通後仍無改善，令她終於忍無可忍大喊離婚，但港媽又害怕孩子會在單親家庭環境下成長不健康，頓感後悔，希望獲得網民意見，「我好想俾完整家庭佢哋！」

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夫妻關係｜港媽生二胎後便與丈夫分房睡

該名港媽日前在網上討論區《親子王國》（Baby Kingdom）以「生小朋友後，性生活，離婚？」為題發文，她透露與丈夫育有兩名小孩，但自從生完二胎後便與對方分房睡，而隨之而來的問題是性生活減少。港媽指曾懷疑對方是否有外遇，丈夫有為此解釋……後來港媽卻因為一件事而忍不住情緒大爆發。

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夫妻關係｜另一離婚導火線：與女同事曖昧

其實，提出離婚的背後，港媽也坦言尚有一個原因，

佢曾經瞞住我好多嘢（同女同事曖昧），令到我對佢無信任，成日要check住佢，我都好辛苦。

兩孩港媽因為與丈夫的性生活不協調，久經溝通後仍無改善，更想起老公曾與女同事曖昧，令她終於忍無可忍大喊離婚。（《寶寶大過天》 劇照）

夫妻關係｜不忍孩子在單親家庭下長大陷兩難

但是，冷靜過後，港媽開始思考到兩名小朋友的成長環境問題而對離婚卻步，「我兩個小朋友仲細，我好想俾完整家庭佢哋…….到而家我有啲後悔……又覺得係咪應該再俾機會大家？又可能佢都覺得離婚係出路？大家放生大家。」此外，她更疑惑丈夫的性功能障礙是否屬實及是否有解決方法，「同埋想問下男人到40歲性能力係咪真係會下降？佢份工久坐，無運動。」

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夫妻關係｜網民勸勿衝動：見醫生、治療師、輔導

對於港媽的經歷，不少網民力勸對方切勿衝動，「建議大家冷靜下來，見醫生/治療師/輔導，盡最後努力才行離婚一步」；有人認為「分房睡」是大忌，「兩公婆不是老人家, 有咩理由不同房訓? 問題會好多」、「由而家開始同房瞓。」

夫妻關係｜網友質疑兩公婆感情：你過於強勢？

有人提出一些建議改善性能力，「40歲仍然好後生，正常唔會下降得咁快，除非一直有問題。做強健腹部的運動，係有幫助」；有網民疑惑是否兩人的感情出現裂痕影響，「會唔會係你過於強勢，佢其實同你一齊都唔開心，俾假希望只係佢的拖字缺，佢係習慣逃避問題的一個？」

同場加映：夫妻維繫恩愛的10個「要」（第1-5個）

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同場加映：夫妻維繫恩愛的10個「要」（第6-10個）

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