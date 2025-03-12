高才通｜至今約8萬高才人士抵港　孫玉菡：人才不留港對港無「蝕底」

▲ 孫玉菡表示，不會預期所有高才通計劃申請者繼續留港，強調當中亦不涉及領取任何政府福利。（資料圖片）

政府於2022年底推出高端人才通行證計劃，首批簽證陸續到期，近日有意見質疑計劃成效。勞工及福利局長孫玉菡今早（12日）在電台節目表示，高才通計劃至今有大約9萬宗申請獲批，估計約8萬人已經到港，不會預期所有申請者都繼續留港，強調當中亦不涉及領取任何政府福利，對香港無「蝕底」。

孫玉菡表示，大多數高才通的申請者都有意來港，而高才通只有一次機會，不可以重複申請。截至1月底，有300名高才的簽證到期，他對續簽結果感到相當滿意，預計到年中合共有1萬名高才簽證到期需要續簽。

高才通｜形容如「拍拖」種種原因致「和平分手」

被問到全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台質疑，有輸入人才計劃的來港人士，部份取得簽證後未有來港或只有家人來港就學。孫玉菡回應指，高才通人士有一定收入或學歷，他們到港後會探索環境是否適合，期間要處理居住問題及消費，不會取得任何政府福利，相信不會所有人才最終都會留港。

他形容，就正如「拍拖」一樣，如果種種原因不合適就離開，亦是「和平分手」，即使純粹來港體驗亦可以，強調他們來港亦有不同花費，當中亦不涉及領取香港福利，一旦申請者未能續簽，並受養人簽證亦不能夠續期，對香港沒有「蝕底」。

孫玉菡又指，輸入一般勞工的補充勞工優化計劃自2023年9月優化後接受申請，推行一年半以來至上月底，已批出約5.1萬個名額，當中以飲食業職位最多，佔超過2萬人，其中廚師有約1萬人，侍應有8500人和洗碗工約有2500人。

至於發展局處理輸入建造業的特定行業計劃，主要由發展局處理，申請配額約有1.2萬個，已批核約9000多個名額。

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