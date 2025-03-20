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兒童治療｜病童恐懼睇醫生延誤治療　兒童醫療輔導師3招助家長安心陪抗病

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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兒童癌病基金推廣《家．醫．童行》計劃，由專業兒童醫療輔導師提供實用的育兒錦囊，助家長降低小朋友對醫療程序的恐懼，陪伴家長與小朋友同行抗病之路。（兒童癌病基金提供）

有調查發現逾八成小朋友經歷危疾、受傷或疼痛醫療程序後，病童或會產生創傷性的反應或壓力。「不看醫生！」、「不要食藥！」、「不要打針！」，這些對醫療產生恐懼、抗拒等真實反應，家長不單心疼，還要應付孩子的心理恐懼，以及進行各種醫療程序。兒童癌病基金推廣《家．醫．童行》計劃，由專業兒童醫療輔導師提供實用的育兒錦囊，助家長降低小朋友對醫療程序的恐懼，陪伴家長與小朋友同行抗病之路。

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3月是全球「兒童醫療輔導服務月」（Child Life Month），兒童癌病基金特別推廣《家．醫．童行》計劃，由專業兒童醫療輔導師（前稱醫院遊戲師）為家長提供實用的育兒錦囊，包括對病童的應對方法及互動練習，貼心關顧病童及家人「身、心、社、靈」需要，幫助家長有效降低小朋友對醫療程序的恐懼，陪伴家長與小朋友同行抗病之路。

兒童癌病基金特別推廣《家．醫．童行》計劃，由專業兒童醫療輔導師為家長提供實用的育兒錦囊，包括對病童的應對方法及互動練習，全方位貼心關顧病童及家人「身、心、社、靈」需要。（兒童癌病基金提供）

「兒童醫療輔導服務」是兒童癌病基金的主要服務之一，基金的兒童醫療輔導師以《家．醫．童行》的理念和醫院的醫療團隊合作，提供兒童醫療輔導服務，為病童及其家庭提供全方位的心理及情緒支援，協助他們面對治療挑戰。

兒童醫療輔導師的主要職責包括協助病童準備醫療程序，減少家長的恐懼感，並為病童提供遊戲治療及情緒輔導，提升病童的適應能力，同時關顧家庭成員及兄弟姊妹的心理健康。

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利用遊戲、預習演練、溝通表達等不同的方法，助你拆解小朋友生病時遇到的難題。以下是專業兒童醫療輔導師提供的3個小錦囊：

方法1：事先為小朋友做好心理建設

為甚麼經常聽到小朋友在進行醫療程序前，已大呼疼痛？

要改善這個情況，專業兒童醫療輔導師建議在治療前先了解小朋友的生心理因素，站在病童的角度，找出相對應的分散注意力技巧，有助醫療過程更暢順。家長可嘗試尋找一個輕鬆的環境，預先向小朋友講解接下來的醫療程序，讓他們有心理準備醫護人員每一步的醫療步驟，做好心理建設，留意不宜在沒有足夠溝通下觸及小朋友的驚恐情緒，這個情況會促使小朋友往後對醫療產生恐懼。

在互動過程中，家長擔當情緒安撫者的角色，適時給予肢體接觸與情感支持。（兒童癌病基金提供）

方法2：「陪住你」、「一齊入去見醫生」從言語表達帶出安全感 

「陪伴」是讓孩子建構安全感的第一步，看似簡單卻蘊含深意。真正的陪伴需建立在「認同、信任與理解」的基礎上，讓孩子真切感受到「陪住你」的安全感。在互動過程中，家長擔當情緒安撫者的角色，適時給予肢體接觸與情感支持，例如在治療情境中主動協助孩子緩解焦慮，對孩子的感受表示理解：「我知道會好驚」、「我陪著你」、「我們一齊入去見醫生」等等，需特別注意的是避免使用「學會做一個大女孩/男孩」或「大女孩/男孩是不會哭的」等否定情緒的言語，這類話語無助於緩解情緒，反而可能壓抑孩子的心理需求，加劇其內在壓力。

方法3 ： 以小遊戲方式陪同孩童進行減壓練習 紓緩情緒

當孩子進入陌生又冰冷的醫療環境而感到不安時，家長可透過「遊戲化陪伴」協助緩解焦慮，例如：引導孩子進行「上山落山呼吸法」互動練習 —— 教導他們深吸氣時想像上山往上吸，緩吐氣時模擬落山輕輕呼。這類具象化活動既能轉移注意力，又能調節生理緊張反應。

研究顯示，此種共同參與的減壓模式不僅降低52%兒童醫療抗拒行為，更能在協作過程中自然強化親子信任關係。建議家長進一步諮詢兒童醫療輔導師，學習將專業治療技術轉化為居家可用的情緒調節工具，使陪伴成為對抗病魔的有效緩衝劑。

其實在每一個勇敢的小病童背後，都有一位兒童醫療輔導師在默默開導。兒童醫療輔導師不但協助孩子應對治療過程中的各種挑戰，將冰冷的醫療程序轉化為小朋友能夠理解的一趟成長之旅，鼓勵他們勇敢面對。而每年3月是全球「兒童醫療輔導服務月」，由美國兒童醫療輔導專業協會發起，向這些無名英雄致敬，並提升公眾對兒童醫療輔導師的認識，使更多家庭受惠於專業的兒童醫療支援，同時向每一位醫療輔導師表達謝意。

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