凍齡女神｜網民偶遇65歲香港第一女神　生圖流出狀態驚人獲讚貼地又有禮

▲ 有網民近日偶遇「香港第一女神」，更大讚對方1個舉動貼地且有禮。

【鍾楚紅/紅姑/凍齡】現年65歲的鍾楚紅（紅姑）雖然已息影多年，但一直是不少觀眾心目中的女神，且外貌一直十分凍齡。近日就有網民偶遇紅姑購物，成功集郵與她合照之餘，更大讚對方1個舉動貼地又有禮。

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有網民日前在社交平台小紅書上以「午餐時間逛街偶遇香港女神天花板」發文，表示自己趁午飯時間散步，結果就遇到「心中的港圈大大大女神鍾楚紅」，更上載二人的合照。

凍齡女神｜1舉動獲網民大讚貼地且有禮

樓主難掩激動之情，直言「一直覺得她的美是明艷動人、風情萬種又知性優雅的特別存在，除了美貌她的演技也很受肯定，非常難得。被譽為東方瑪麗蓮夢露和香港第一美女的性感女神卻又是一生只愛一人的執著人兒，如此的反差讓人憐惜也讓人欽佩！」

除了成功集郵之外，樓主亦對鍾楚紅的人品讚不絕口，表示：「她人超級nice，而且是帥氣瀟灑、隨和幽默的性格，和每一位櫃姐打招呼，櫃姐都開心地喊紅姑紅姑。紅姑說你們忙你們的，不用理我，我先自己逛逛！非常貼地且謙和有禮！我問她可否合照她也爽快答應，還問我是不是在香港工作，代問爸爸媽媽好！我對她說請千萬要幸福！她說我會的，你也是！」

凍齡女神｜生圖流出狀態驚人

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從照片中可見，鍾楚紅以一頭及肩短髮示人，戴上墨鏡，對鏡頭展現出燦爛的笑容。雖然65歲的她臉上難免有少許皺紋，但皮膚在近鏡下依然光滑緊緻，且精神極佳，令人不禁驚嘆其凍齡美貌。帖文發布後，不少網民羨慕樓主可以與女神合照之餘，亦紛紛留言大讚紅姑依舊光彩照人，「紅姑還是這麼美啊，一看就是大明星」、「保養好好氣質也好好」、「好靚女啊啊啊啊啊啊」、「紅姑真的活出了自己的精彩」。

凍齡女神｜坦然接受衰老堅拒醫美

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鍾楚紅曾參選1979年香港小姐，亦演出過無數經典電影，更先後憑《男與女》和《秋天的童話》兩度獲得亞太影后殊榮。她於1991年與廣告界才子朱家鼎結婚，隨後開始淡出，至1994年息影。如今的紅姑雖然不再拍戲，但間中會出席公開活動，也會更新社交平台分享近況；多年來作風低調的她崇尚健康生活，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊、享受人生。

對於衰老，鍾楚紅就曾表示，自己一輩子絕不接受任何醫美去維持美貌，因為「人總是要老的。」而她亦經常以素顏示人，用最真實的樣子面對衰老瑕疵，接受自己優雅地老去。

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