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台灣天王｜周杰倫捲入豪賭輸10億身家傳聞　好爸爸澳洲享天倫急發聲澄清：勿以訛傳訛

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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周杰倫捲入豪賭欠債傳聞，立即發聲澄清。

【周董/周杰倫/台灣天王】亞洲天王周杰倫捲入豪賭輸身家的是非！日前於微博熱搜有一則「某超一線男星在澳門豪賭」的消息，有指該男星豪賭七日輸掉10.3億元人民幣，更要抵押豪宅及私人飛機來還債，周董慘成被猜測對象。

台灣天王周杰倫｜公司急發文辟謠

這則虛假消息令周杰倫則登上微博熱搜第一名，而周杰倫亦透過公司杰威爾音樂於昨日（3月11日）發聲明澄清：

今日出現在微博熱搜，關於「某超一線男星，在澳門豪賭」等相關消息，部份網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。

此外，周杰倫獲好友劉畊宏發文澄清，見他分享多張跟周董齊齊做運動的照片，似指周董生活好健康：「我發一個杰倫《廈門》跳操，制衡一下奇怪的熱搜。別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了，我們今晚還有跳操喔！」

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台灣天王周杰倫｜澳洲享受天倫樂

至於周杰倫正於澳洲製作新專輯，昨日他於IG限時動態分享工作照，當中他寫道：「Work hard play hard」，似乎未受傳言影響。

另外，周杰倫於當地享受親子樂，數日前他跟仔女往望海，見他揹著小女兒Jacinda，而兒子Romeo就拖著他，整個畫面超有愛，他更有感而發寫道：「趁他們還願意跟你撒嬌的時候。」

一眾粉絲亦為周杰倫發聲，除了指偶像周董於北京和上海無房地產外，傳聞中所指「3月9日該男星內地公司發過聲明」，而周杰倫公司當日沒有出過post，故「遭五個品牌解約事件」跟周杰倫無關。

此外，傳聞該欠債男星的前妻正爭取子女撫養權，而周杰倫跟太太昆凌很恩愛，故傳聞可說不一攻自破。

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