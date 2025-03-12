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私樓維修｜中源中心三年6700多萬兩次維修　拆棚一個月又搭棚勘探外牆

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 3 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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上環中源中心3年內兩度以3,000多萬大維修，圖為業主曾生（中）及反圍標大聯盟發言人莊榮輝（右） 。（梁偉榮攝）

再有私樓出現維修工程責任追討事件，上環中源中心3年內兩度以3,000多萬元，合共6,700萬元大維修，業主稱搭棚1年半未有進行工程，而法團未有通知業主的情況下拆除棚架，但1個多月後又再搭棚勘探外牆情況，一眾業主要求追討責任，到民政事務總署遞交請願信，希望民政署介入。

小業主稱搭棚年半　無做工程就拆棚

反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，中源中心按強制驗樓令規定進行樓宇檢查，於2023年進行大維修第一次工程，合約價約3,200萬元。不過2023年6月維修搭棚後，在未有諮詢小業主的情況下，終止外牆工程，到2025年1月拆除棚架。業主代表曾生稱，1年半期間並無進行工程，居民一直過着不能接觸太陽的生活。

到2025年法團以追加工程名義，再進行大維修，合約大約3,500萬元，結果拆棚1個月，到2025年2月再搭棚進行外牆勘探檢查。

曾生表示，兩次維修分別付出5萬多元合共近11萬元維修費。就再次進行維修工程，他問是不是有人失職，希望追究責任及追討損失。

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業主希望民政事務總署介入事件，監察法團依法處理法團事務，並且能夠公平公正公開召開會議。

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