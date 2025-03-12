最型鋼琴家｜Maksim訪港江嘉敏變小粉絲　自揭1秒彈16個音符秘密

▲ 訪港見面會上，跟江嘉敏比手掌大小。

上星期有幸接觸克羅地亞鋼琴家Maksim，他有「最帥的鋼琴家」、「一秒彈16音符」等稱號，其實他常來香港。香港夜景美麗，但在他眼中最美麗的是暖心的香港樂迷。

對香港對印象很好的Maksim表示︰「每次來香港感覺都非常好，有些樂迷已追隨我超過20年，我也認得他們的樣子了，他們對我仍然很忠心、很熱情，所以我很喜歡香港，更喜歡香港的人。」

他出神入化的琴技、陶醉的表情，和令人透不過氣的節奏感，早在2003年唱片公司帶他來香港宣傳時，很多DJ們都對他印象難忘。

▲ 有幸跟Maksim訪談。

最近Maksim來香港宣傳5月24人在大會堂音樂廳舉行的《Maksim SEGMENTI世界巡迴音樂會香港站》，為Maksim跟黃志淙和李志剛做連線專訪，兩人跟Maksim都是當年他來港時認識，志淙還是帶他跑宣傳的人，收藏了他不少作品及合照，非常珍貴。

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除了接受電台和電視台訪問，星期日還出席了又一城舉行的見面會演奏會，表演了他的經典名曲《Bumblebee》 和兩首新專輯的《The Show Must Go On》及《 Dancing Queen》 。

他說︰「我特別喜歡這兩首歌，因為它們代表了『timeless』，有種永恆、歷久不衰的感覺。」Maksim上次為2018年推出專輯《New Silk Road》，舉行巡迴音樂會歷時兩年，在40個國家及地方舉行了109場演出，他期待這次為新專輯《SEGMENTI邊界》舉行巡演，會有更好成績。

「這次巡演已由去年10月在展開，在中國各省市已舉行了多場，也去了新加坡、台灣及馬來西亞等地，而新場次正不斷增加，不知能否打破了上次紀錄？！」他又率先預告5月24日在港的音樂會內容︰「到時我將會聯同整個管弦樂團一起演出，希望帶給觀眾更好的音樂。」

對於「1秒彈16個音符」的奇技，見面會的嘉賓江嘉敏，認為跟Maksim身材高䠷擁有修長手掌有關，他亦相當認同。「首先真的有天生的優勢，其次才是練習，但我最初並非專門去練習這個技巧，而是編寫及練習《Flight of the Bumble Bee》時，意外發現可以做到1秒彈到16個音符。」



原文刊經濟日報專欄最型鋼琴家Maksim訪港