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新品速報｜伊藤清子為道地茶飲揮筆創作　推限定柑桔貓小物袋細味春意

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

道地特邀日本知名插畫家伊藤清子，為蜂蜜柑桔綠茶設計全新春日限定柑桔貓包裝，更推出期間限定柑桔貓小袋子。

春日悄然降臨，潮濕天氣為人帶來疲憊，道地特邀日本知名插畫家伊藤清子，為蜂蜜柑桔綠茶設計全新春日限定柑桔貓包裝，她標誌性的水果頭套貓咪插圖，以藝術筆觸帶來一抹春日的輕盈與趣味，觸動味蕾與心靈，一掃春睏！

日籍藝術家設計全新可愛包裝

道地希望為初春帶來煥然一新的新鮮感，邀請了以描繪貓咪插畫而聞名的日籍插畫家伊藤清子，為這款清新茶飲注入一股藝術新意。伊藤與貓咪的連結與好感來自於其祖母家中的貓。後來她在其中一次藝術企劃合作中，偶然被一家貓主題咖啡館吸引，深深為那裡悠然自得的貓咪所觸動，終日流連其中，並漸漸鍾情於繪畫不同造型的貓咪，更在那裡遇上並領養了她的愛貓(クちゃん)。伊藤擅長以細膩纖巧的筆觸，及溫柔明亮的顏色，捕捉貓咪百態，筆下的一舉一動栩栩如生。

「貓形系列」是伊藤其中一批標誌性創作，跳皮活潑的貓咪戴上不同造型的頭套，包括水果、日本達摩等有趣造型。這次伊藤與道地蜂蜜柑桔綠茶的合作，延續「貓形系列」，勾勒出戴上柑桔頭套的可愛柑桔貓咪，讓大家在溫柔貓咪的相伴下，細嚐每口清新酸甜果茶，重拾朝氣和活力。

道地蜂蜜柑桔綠茶限量小物袋

道地與伊藤清子更為柑桔貓推出期間限定小袋子，喜愛藝術及貓咪的粉絲必須把握機會，由即日起至2025年3月20 ，凡於惠康網店購買任何道地茶類(有糖)飲品滿HK$60，即送道地蜂蜜柑桔綠茶小物袋乙個 (參考價值︰HK$60)，讓可愛貓蹤陪你渡過充滿活力的每一天！數量有限，送完即止。
 

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