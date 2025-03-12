工作過勞丨26歲醫科生急性心梗亡生前一天凌晨仍在上班　曾訴苦：加班加到失心瘋 【附熬夜8大風險】

【醫科生/心梗/熬夜/過勞/OT】熬夜注意！內地一名26歲醫科生於實習期間，疑因長期熬夜致急性心梗猝死。據了解，她生前一天凌晨仍在上班，而且上月曾於社交平台留言「加班加到失心瘋」。有醫生曾指，熬夜對身體傷害極大，並指35歲以下猝死案例中，超過8成人士都曾有熬夜這個壞習慣。

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綜合內地傳媒報導，該名26歲的醫科生(化名小白)就讀研究生二年級，她不時會在自己社交帳號分享自己於當地醫院實習的工作日常，而且不時需要加班，她於上月20日，便曾指加班後的狀態，就像是得了失心瘋。而在離世前一天，即3月8日凌晨，她還於社交平台誇贊自己效率高「一上午出了4張片子」，像個孩子般對著鏡頭洋洋得意，看上去十分可愛。惟不幸的是，她的生命卻終結在在2025年3月9號凌晨1點59分，據其家人所發的訃文內容，她的死因疑是過度熬夜導致的急性心梗。她的死訊曝光後，她的不少朋友紛深表惋惜及非常難過。

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熬夜8大風險

台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不吸煙不飲酒，注重飲食健康，但一旦熬夜，便會令身體加速崩潰，並指出熬夜可能會為身體帶來8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。

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心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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