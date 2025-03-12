  • 23°C
香港時間：2025312日 (三) 19:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作過勞丨26歲醫科生急性心梗亡生前一天凌晨仍在上班　曾訴苦：加班加到失心瘋 【附熬夜8大風險】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【醫科生/心梗/熬夜/過勞/OT】熬夜注意！內地一名26歲醫科生於實習期間，疑因長期熬夜致急性心梗猝死。據了解，她生前一天凌晨仍在上班，而且上月曾於社交平台留言「加班加到失心瘋」。有醫生曾指，熬夜對身體傷害極大，並指35歲以下猝死案例中，超過8成人士都曾有熬夜這個壞習慣。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

綜合內地傳媒報導，該名26歲的醫科生(化名小白)就讀研究生二年級，她不時會在自己社交帳號分享自己於當地醫院實習的工作日常，而且不時需要加班，她於上月20日，便曾指加班後的狀態，就像是得了失心瘋。而在離世前一天，即3月8日凌晨，她還於社交平台誇贊自己效率高「一上午出了4張片子」，像個孩子般對著鏡頭洋洋得意，看上去十分可愛。惟不幸的是，她的生命卻終結在在2025年3月9號凌晨1點59分，據其家人所發的訃文內容，她的死因疑是過度熬夜導致的急性心梗。她的死訊曝光後，她的不少朋友紛深表惋惜及非常難過。

點擊圖片放大
+4
+3

熬夜8大風險

台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不吸煙不飲酒，注重飲食健康，但一旦熬夜，便會令身體加速崩潰，並指出熬夜可能會為身體帶來8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。

點擊圖片放大
+7
+6

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章:

心肌梗塞︱27歲男連續5日熬夜打機 突胸痛呼吸困難揭患急性心肌梗塞

熬夜致癌︱27歲女長期熬夜曾致內分泌紊亂懶理 終患腦瘤悔不當初

猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士 生前都有1個致命習慣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
10:26 2025/01/17
心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
心肌梗塞｜60歲男太用力排便致急性心梗　醫生警告1季節高危【附醫生推薦10種通便食物】
12:06 2025/01/24
心肌梗塞｜60歲男太用力排便致急性心梗　醫生警告1季節高危【附醫生推薦10種通便食物】
心肌梗塞｜30歲食客打邊爐心跳秒停　醫生揭致命原因1個保命動作極關鍵
18:01 2025/01/24
心肌梗塞｜30歲食客打邊爐心跳秒停　醫生揭致命原因1個保命動作極關鍵

你可能感興趣

心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
10:26 2025/01/17
心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
心肌梗塞｜60歲男太用力排便致急性心梗　醫生警告1季節高危【附醫生推薦10種通便食物】
12:06 2025/01/24
心肌梗塞｜60歲男太用力排便致急性心梗　醫生警告1季節高危【附醫生推薦10種通便食物】
心肌梗塞｜30歲食客打邊爐心跳秒停　醫生揭致命原因1個保命動作極關鍵
18:01 2025/01/24
心肌梗塞｜30歲食客打邊爐心跳秒停　醫生揭致命原因1個保命動作極關鍵
健康問題 網絡熱話 醫生 心肌梗塞 實習 血栓

最高瀏覽

金賽綸逝世｜金秀賢IG脫粉超20萬經理人「4字」回應　再有與金賽綸新「毀滅式」親密照流出
金賽綸逝世｜金秀賢IG脫粉超20萬經理人「4字」回應　再有與金賽綸新「毀滅式」親密照流出
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
急症室最長等候時間（03月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間16:05）
Deliveroo撤出香港｜戶戶送創辦人棄做大摩分析師　由外賣員到坐擁市值196億上市公司
Deliveroo撤出香港｜戶戶送創辦人棄做大摩分析師　由外賣員到坐擁市值196億上市公司