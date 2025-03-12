孝順女︱出獄港姐半山豪宅為母慶祝88歲生日　懷念兒時住公屋快樂日子

▲ 寇鴻萍為高齡父母慶祝生日！

【寇鴻萍/港姐/豪宅】現年63歲的寇鴻萍是1982年的香港小姐季軍，因在2009至2017年間涉及11項蓄意逃稅罪名成立，被判即時入獄9個月。她被指在報稅表中虛假聲稱與父親同住，並在公司損益帳上虛報支出，涉及稅款約8.6萬港元。她出獄後不時在社交平台分享正能量訊息，去捐血、支持國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》，又出席上流社交活動。

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日前寇鴻萍的媽媽88歲生日，寇鴻萍邀請父母到她位於半山的豪宅共度溫馨時光。她特意在社交平台分享對母親的祝福：「祝我偉大的媽媽，88歲生日快樂，福如東海、壽比南山！」片中，寇鴻萍身穿家居服，手持拐杖迎接高齡的父母到來，嘴角帶笑，輕聲道出「生日快樂」，場面溫馨感人。

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寇鴻萍豪宅曝光

而寇鴻萍的爸爸已達90歲高齡，所以由工人陪伴而來，並需靠拐杖助行。寇鴻萍豪宅環境闊落，飯廳有一張巨型的圓枱，一家人吃飯後，便唱生日歌和切蛋糕，而其中一個蛋糕更是由寇鴻萍大女唐貝詩親手製作，寇媽媽收了女兒的大利是，之後亦有派利是給兩位外孫女，還叮囑她們：「你哋快啲結婚生仔」。最後寇鴻萍祝福父母要一直好好享福，安享晚年。

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寇鴻萍兒時在公屋長大

寇鴻萍在社交平台透露媽媽於1937年在江蘇出世，幾歲去了上海，20歲認識爸爸，婚後隨爸爸回天津老家，之後移居到香港。寇鴻萍的父母育有一女兩子，寇鴻萍是大家姐，自幼在公共屋邨長大，她表示雖然家境不算富裕，但家裡從來不缺吃和穿，而媽媽將所有家務及做飯自己負擔，所以她跟弟弟的童年都很快樂。

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寇鴻萍歷兩段婚姻

寇鴻萍經歷兩段婚姻，1987年與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，二人育有兩名女兒，1992年二人正式離婚。兩年後她認識了梁廷鏘，並於2003年9月22日在英國註冊結婚。出身大富之家的梁廷鏘，祖父曾在廣州當外資公司買辦， 後來在澳門買下一條街物業收租；其母譚玉蘭是30年代影星，父親是建築商人。本身是事務律師的梁廷鏘近年亦開始進軍飲食界，在香港和內地開辦多間高階食肆。

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