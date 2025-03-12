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電車加價｜交諮會：按公司營運狀況等因素考慮申請　冀電車會續是本港最便宜交通工具

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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交通諮詢委員會討論由電車加價申請及聽取香港鐵路有限公司構建鐵路科技生態圈的工作和進展。（朱永倫攝）

電車公司早前向運輸署提交加價申請，成人票價建議由現時3元上調至3.3元；小童由1.5元加至1.6元；長者由1.3元加至1.5元。交諮會今日（12日）討論有關申請，指已按電車公司營運狀況、公眾接受程度等考慮，冀電車會繼續是本港最便宜的交通工具。

交諮會主席張仁良表示，電車公司面對其他公共交通工具的激烈競爭，乘客量仍未回復至疫情前的水平，非車費收益較波動，營運成本亦持續上升。委員在討論加價申請時，已考慮和平衡有關因素，包括電車公司最新的營運狀況和財務預測、推行改善項目及公眾接受程度等等。交咨會將就加價申請向政府提出意見，予行政長官和行會參考。

交諮會主席張仁良（朱永倫攝）

張仁良指，目前電車的乘客量只有2010年的一半，並正持續下跌。他認為電車公司可研究更多非票務收入，包括推「派對電車」，吸引旅客打卡，又指出某些電車軌旁邊是街市，對遊客來説是很好的體驗。張仁良又提到，不少電車乘客為長者及小童，但上落電車的梯級較高，上下車較困難；不少電車站位於馬路中間，存在安全隱憂，委員已就乘客安全向公司提出不少意見。

被問到加價後乘客量會否進一步減少，張認為電車未加價之前的票價，在港島區仍相對便宜，與巴士公司同一路線相比差距較大，相信不會造成有關問題。他續指，電車乘客大部份較年長，對價錢較敏感，電車票價與其他交通工具的距離將是考慮因素之一，期望電車仍會是本港最便宜的和最受歡迎的交通工具。

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