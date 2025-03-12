電車加價｜交諮會：按公司營運狀況等因素考慮申請 冀電車會續是本港最便宜交通工具
撰文： 吳穎嵛
發布時間： 2 小時前
最後更新： 12 分鐘前
電車公司早前向運輸署提交加價申請，成人票價建議由現時3元上調至3.3元；小童由1.5元加至1.6元；長者由1.3元加至1.5元。交諮會今日（12日）討論有關申請，指已按電車公司營運狀況、公眾接受程度等考慮，冀電車會繼續是本港最便宜的交通工具。
交諮會主席張仁良表示，電車公司面對其他公共交通工具的激烈競爭，乘客量仍未回復至疫情前的水平，非車費收益較波動，營運成本亦持續上升。委員在討論加價申請時，已考慮和平衡有關因素，包括電車公司最新的營運狀況和財務預測、推行改善項目及公眾接受程度等等。交咨會將就加價申請向政府提出意見，予行政長官和行會參考。
張仁良指，目前電車的乘客量只有2010年的一半，並正持續下跌。他認為電車公司可研究更多非票務收入，包括推「派對電車」，吸引旅客打卡，又指出某些電車軌旁邊是街市，對遊客來説是很好的體驗。張仁良又提到，不少電車乘客為長者及小童，但上落電車的梯級較高，上下車較困難；不少電車站位於馬路中間，存在安全隱憂，委員已就乘客安全向公司提出不少意見。
被問到加價後乘客量會否進一步減少，張認為電車未加價之前的票價，在港島區仍相對便宜，與巴士公司同一路線相比差距較大，相信不會造成有關問題。他續指，電車乘客大部份較年長，對價錢較敏感，電車票價與其他交通工具的距離將是考慮因素之一，期望電車仍會是本港最便宜的和最受歡迎的交通工具。
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