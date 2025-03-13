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網約車司機｜香港網紅深圳Call車遇暴躁司機　勸慢駛遭大力推撞兼吐口水

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港網紅深圳Call車遇暴躁司機，勸慢駛遭大力推撞兼吐口水。

【網紅 / 司機 / 滴滴 / 網約車】搭網約車竟被「襲擊」？近日，本港人氣網紅「西DorSi」在其YouTube頻道上傳影片，公開早前在深圳搭滴滴網約車的經歷。

「西DorSi」稱，當日司機車速極快，便出言勸其慢駛，豈料下車時竟遭對方大力推撞及吐口水；他向叫車平台投訴及當地警方報案，最終司機道歉，平台亦賠償優惠券，並欲暫停涉事司機運營。

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網約車司機｜多次勸司機慢駛未果

「西DorSi」稱當日他在深圳北站附近，透過滴滴平台叫車去大運天地，「圖便宜」選擇了最便宜一檔車型「特惠快車」。

他上車後發覺司機有一些暴躁，「前面的車稍微開得慢一點，他就狂按喇叭，甚至會在車中間左穿右插，一看到前面的路完全沒有車，就立即超速，開到七十多八十公里都試過。」

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深圳北至大運天地車程中需要上高速路，「西DorSi」擔心司機上高速路後速度太快十分危險，遂告知對方他並不趕時間，車速可以放慢些，惟司機聞言更加暴躁，不斷轉頭盯著「西DorSi」，直言自己有多年駕齡，從未發生意外。

網約車司機｜乘客遭司機推撞、吐口水

「西DorSi」見其不以為意，便鄭重提出：「就麻煩你一定要聽客人的說法，我叫你慢一點，你就開慢一點」，豈料司機竟表示「香港人就是這麼怕死。」隨後「西DorSi」多次提醒但依舊未果。

最後，司機並未將「西DorSi」接載至指定目的地便令其下車，而「西DorSi」但是亦「有一點點暴躁」，下車關門時力道大了一些，豈料司機立刻從下車大力推了他，並破口大罵，更直接對著「西DorSi」的臉吐口水。

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網約車司機｜司機態度扭轉致電道歉

隨後「西DorSi」在友人的建議下決定相當地警方報案，了解情況後，警方代其致電涉事司機，詢問是否願意向「西DorSi」道歉，起初他堅定拒絕道歉，隨後又回電稱願意道歉。

司機解釋稱當日他是夜班，接載「西DorSi」是最後一單，目的地距他家很近，因為想儘早回家，所以車開得很快，「還有他那一天其實已經開得很累了，才會變得這麼暴躁」，加之以為「西DorSi」但是用力關門的動作是摔門，才有了後來的爭執。

隨後，「西DorSi」向滴滴平台投訴司機，平台方補償給他優惠券，並擬暫停涉事實際運營，但「西DorSi」最後向客服表示：「不用做到這麼絕的，你們懲罰一下他就算了。」

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