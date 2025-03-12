麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐

▲ 麥當勞再推4款「麥麥慳」套票，$100起任選4個餐，最平$25歎脆辣雞腿飽餐、超值早餐等。

【麥當勞優惠/麥當勞最新優惠/麥麥慳】麥當勞「麥麥慳」套票優惠回歸！3月13日（星期四）起，即可於麥當勞App選購4款套票，低至$25起指定超值套餐，當中更有全新登場的「四重滋味套餐」。另外，3月14日每年一度「Pie Day」，App用戶可以至抵價$3.1享受期間限定香芋批。

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麥當勞優惠｜麥麥慳套票優惠回歸

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麥當勞優惠｜1. 全新「四重滋味套餐」$136起

「麥麥慳」套票帶來四款超值套餐套票優惠，全新「四重滋味套餐」只需$136起，就能歎盡4個套餐配一款指定小食。除了可選多款人氣超值套餐，包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，加$6可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士孖堡套餐，加$7更可升級至脆香雞翼(4件)、原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞和麥樂雞 (9件) 套餐；小食則可選麥樂雞(4件)、蘋果批和朱古力或士多啤梨新地。

麥當勞優惠｜2.「飽你鍾意套餐」4個飽餐$100起

「飽你鍾意套餐」套票優惠亦會同步登場，4個飽餐只需$100起！除了板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，亦可加$6升級至雙層魚柳飽及雙層芝士孖堡套餐。

麥當勞優惠｜3.「雞會難得套餐」4個雞餐$128

「雞會難得套餐」套票優惠$128歎盡4個雞餐，超值套餐包括脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）和麥樂雞 (9件) 套餐。

使用以上三款套餐換購券時均可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯(中)或蘋果批，另外亦可再加$6.5升級加大套餐。

麥當勞優惠｜4.「著數之晨套餐」4款超值早晨$100起

「著數之晨套餐」套票優惠亦回歸，只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐。超值早晨套餐包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽，另外亦可加$5選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐。

以上四款「麥麥慳」套票均由3月13日（星期四）起登陸麥當勞App，購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於30分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，即可換購美食。套餐換購券可於2025年4月23日或以前使用。

麥當勞優惠｜3月14日「Pie Day」$3.1歎香芋批

一年一度的3.14 Pie Day即將到來， 3月14日（星期五）早上11時至午夜11時59分，只需通過App選購「$3.1歎香芋批」電子優惠券，即可以超值價$3.1享受期間限定香芋批。優惠只限一天，而且數量有限，售完即止。

▲ 3月14日（星期五）「Pie Day」繼續以震撼價$3.14推出香芋批。

另外，由即日起至3月14日亦可打開麥當勞App玩「回到π世代之解碼奪批」小遊戲，只需於限時内輸入最長的π數值；而於活動期間分數最高首10位參加者即可贏得獎品「免費30日蘋果批金卡」，一個月内免費嘆外脆内軟的蘋果批，每日兌換一件。

▲ 玩遊戲贏「免費30日蘋果批金卡」。

更多優惠資訊：

麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸 $3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批

7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券 即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單

屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠 $1換洗潔精/燕麥片/可口可樂

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