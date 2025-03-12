贖夢丨自導自演續驚慄情意結　張家輝減「蔡辛強」戲份傳承新一代

▲ 張家輝希望以《贖夢》等創新題材，在演員崗位上挑戰自己。(曾耀輝攝)

影帝張家輝日前在港鐵車廂的昏睡照於Threads瘋傳，更引來「蔡辛強」（《贖夢》戲中角色）「要求」刪除相片！隨後家輝發布多則電影帖文，惹來熱議。本尊張家輝日前受訪，大談自導自演《贖夢》的靈感及經過。

張家輝拍過的電影題材多樣，他自感大多迎合主流市場，由於性格反叛，故想透過拍攝不同題材的電影，在演員崗位上挑戰自己，並認為電影世界應有多種題材選擇。「點解近年驚嚇題材嘅電影，不論喺外國還是本地都好似好少，又要有質素、又要有內容、又要有驚嚇嘅其實唔多。」家輝感到可惜之餘，就心生創作意念，萌生出《贖夢》。

▲ 《贖夢》由劉俊謙飾演的文醫生為故事骨幹。(電影劇照)

電影以「夢」為題，只因家輝對「夢」有著深刻見解。「夢是一件好有共情的事物，人人都發過夢，而夢裡面嘅過程係喺現實中唔會經歷到。」他將電影及夢比喻為「奇幻旅程」。「演員拍一部戲，要拍幾個月，其實都好似發緊夢，好奇幻，因為我不是做緊張家輝，而係做緊陳大文，當我怕完戲返回現實做返張家輝時，都要面對活生生嘅現實。夢就好似電影世界，有奇幻、槍戰、殺人、喜劇等五花八門的題材，而導演就把自己日常所接觸到的壓力、不開心等情緒，會好無情咁在夢中反映出來。」家輝認為夢境跟現實有一定關連，因此創作《贖夢》時，他刻意將戲中夢境跟戲中橋段或聲效皆有所關連，可謂欣影片的一大觀影重點。

曾夢到太太離開自己

雖然家輝透露近日較少發夢，但他亦分享了兩個令他印象深刻的夢境。其中一個夢境就與其太太關詠荷有關。「有人成日讚賞我太太，我就夢到太太會離開我。」家輝不是首次跟傳媒分享這個夢境，顯得他對太太可謂情深一片。

而另一深刻夢境就是家輝跟別人打交︰「當我揮拳打向對方時，我覺得可以打暈佢，但我又感覺唔到撞擊嘅力量，對方又無暈到。第二日睡醒，我提醒自己下次再發呢個夢，要度好揮拳角度同距離，唔好浪費機會。點知真係又發呢個夢，但都係打唔中。」家輝就認為夢境跟自己在現實中喜歡拳擊有關，後來他第三次發「打交夢」，但結果同樣都是打不到對方，他由此證實在夢中難以得到現實中的感覺，就未有再發「打交夢」。

▲ 家輝除自編自導更自演，戲中飾演精神病患「蔡辛強」。(電影劇照)

《贖夢》故事由家輝為彌補法拉闖下的大禍，不惜出賣朋友，導致終身抱憾，串連整個故事。家輝坦言即使現實中另一半犯錯，他亦必定義無反顧維護對方。「不過如果要做到傷害他人呢一步，就太唔係人啦！先唔講大義滅親，但我哋咪一齊去承擔個後果？你唔可以因為唔夠膽承擔，而要其他人受到傷害。」家輝亦不諱言分享一件心有愧的事︰「我十幾歲時，一次中秋節，我想嚇下我外甥，就點蠟燭嚇佢，點知就焫到佢好痛，喊得好勁，嗰次令我好內疚。」他認為每件令自己於心有愧的事，都應勇於面對，但後果就要由自己衡量。

實踐傳承想法

《贖夢》為家輝執導的第四部電影，跟以往《盂蘭神功》、《陀地驅魔人》兩部作品同屬驚慄題材，原來他對驚慄題材帶有情意結。「從小阿媽就成日帶我去睇啲好恐怖嘅港產片，當時已經覺得原來港產鬼片都唔係玩玩下，都幾得人驚！」當中由張森執導、葛劍青、金燕玲主演的《女魔》，為家輝的童年留下恐怖回憶。他坦言自己是既怕恐怖又怕黑的人，但不想被恐懼所影響，有時會索性關掉身處場所的燈光來獨處，希望正視問題，不再懼怕。他亦坦言執導《贖夢》的心態跟過去3部執導的作品有所不同，因以往的經驗、決策及台前幕後的協助，都令今次執導來得輕鬆。

▲ 陳法拉於戲中飾演紀慧玲一角，其瘋癲演出定能突破影迷觀感！(電影劇照)

家輝曾在不同訪問中，提到希望減少自己在電影中的參演程度，讓年輕演員有更多演出機會，因此他創作《贖夢》初期，未有先構思由自己飾演「的士佬」蔡辛強，而是先著手構思劉俊謙飾演的文醫生。「佢先係呢個故事嘅主幹人物，蔡辛強只係其中一個個案。」他透過《贖夢》實踐傳承的想法。

家輝又透露，創作文醫生一角時已屬意劉俊謙飾演。「首先他是年輕一代的演員，我真誠真心想由下一代去擔綱角色，但我寫完劇本，聽其他人意見時，不少朋友都對我今次不做主角感到驚訝，而我覺得點解後生一代唔可以做主角呢？」觀眾入場欣賞《贖夢》時，大可留意劉俊謙的「主角」發揮。

至於戲中太太紀慧玲一角，家輝在創作時並未有人選，但他留意到陳法拉以往的影視作品中都流露一股「能量」。「那股能量好似宣洩唔到咁，另一方面我想這個精神病患是一個靚女，部戲的故事已經咁殘忍，點都要有啲靚嘢睇下，咁法拉一定知自己係靚女，佢一定想突破自己，故這個角色一定吸引到她。」創作《贖夢》時，家輝已相當期待各演員在他面前的演繹，並形容箇中的滿足感令他相當舒暢。

相隔9年開金口唱歌

電影另一亮點非張家輝相隔9年再為電影開金口唱歌莫屬，他自言不喜歡當歌手，但喜歡唱歌。「今次我唱主題曲亦同我鍾唔鍾意唱歌無關，純粹係我唔想再花錢，你搵邊個歌手唱係免費？人哋免費幫你唱，咪即係欠人哋一個人情，咁倒不如自己搞掂埋佢算啦！」於是他找來曾於《陀地驅魔人》中合作過的音樂人雷頌德創作主題曲《永遠的失眠》，他憶述錄音時只想「快啲搞掂佢」，最後憑平時「唔對人」的唱歌經驗，只花費約3小時即完成錄音！

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《贖夢》在世界各地不同的影展率先展出，家輝亦憑電影在英國曼徹斯特「Grimmfest電影節」勇奪「最佳導演獎」，他感到衝擊之餘又感到憂心。「部戲會唔會因為老外對我無既有印象而睇得投入啲？但香港本土觀眾睇我就有另一種感受呢？這是未知之數。」

家輝以往經常提到希望挑戰新題材電影，問到往後對電影題材的靈感時，他坦言不敢講「過頭說話」︰「我唔係好有野心逼自己做個好成功嘅導演，我嘅概念係做演員，但當有靈感時就會創作，因為我創作需時較長，所以一切都順其自然啦！」他認為若然觀眾對《贖夢》趨之若騖，又有投資方願意投資，他就會以嶄新的方式向驚慄題材電影發展。（上映日期:3月27日）



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