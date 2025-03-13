恩愛夫妻｜郭可盈賀結婚21周年1細節證夫妻情深　收女兒祝福感窩心：愛妳千億個世紀

▲ 郭可盈與林文龍結婚逾20年仍恩愛如昔，實在不容易！（IG圖片）

【郭可盈/林文龍/結婚周年/夫妻關係】55歲前TVB花旦郭可盈與林文龍於2004年結婚，婚後育有一女林天若，日前兩公婆迎來結婚21周年，女兒一大清早已向父母送上祝福，令郭可盈感動不已，她自己也有在社交平台分享全家福，當中1細節足證夫妻情深，但其實兩人婚姻路上並非一帆風順，於2009年就曾鬧出婚外情風波！

郭可盈1993年參選香港小姐而入行，當年雖三甲不入，但備受TVB力捧，很快便擠身花旦行列，加上她出身富裕，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，家族資產逾百億，因此當她跟知名度不及自己的林文龍相戀時，一直被外間形容為女尊男卑，但兩人無懼世俗眼光，終於2004年拉埋天窗。

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恩愛夫妻｜迎來結婚21周年 女兒送上祝福

日前兩公婆迎來結婚21周年紀念日，15歲女兒林天若（Tania）在社交平台率先分享一家三口合照，並留言祝賀爸媽：「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS（21週年快樂！祝福你們在一起的日子越來越有愛！超愛你們）」又表示：「Your daugther is so proud to have such wonderful parents muah muah（你的女兒為擁有如此優秀的父母而感到自豪）」。

冧爆的郭可盈也有回覆Tania：「Thank you dearesttt Tania! We are sooo proud and happy to have such a lovely daughter like you!（謝謝你最親愛的Tania！我們為有你這樣可愛的女兒而感到自豪和高興）」彼此互動超有愛！

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恩愛夫妻︱1細節證夫妻情深

之後郭可盈再親自發文講述感受，她分別上載兩公婆合照和全家福，留言謂：「又一年的️310週年密碼 #21 ，一大清早收到親愛女兒的祝福，妳總是那麼孝順、懂事、乖巧、善良、窩心的！愛妳愛妳愛妳千億個世紀！」相中一家三口頭貼頭合照，非常溫馨！而每次合照郭可盈也自然地用頭挨向老公，林文龍則用手緊緊抱實太太手臂，令彼此靠在一起相當甜蜜，這一細節也足證兩人夫妻情深。

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恩愛夫妻｜曾攜手走過出軌風波

不過兩人婚姻並非21年來皆風平浪靜，於2009年5月就曾陷入出軌風波，當時驚爆疑似林文龍與郭可盈的電話錄音，內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉，更有合照及情信流出，之後郭可盈陪同林文龍開記招交代事件，林文龍對偷食之說作出否認，郭可盈也堅定表示信任老公，更指被威脅勒索已報警處理。經歷這次風波後，兩人感情更勝從前，女兒更於2010年1月14日出世，一家三口幸福滿瀉！

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