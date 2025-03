恩愛夫妻｜郭可盈賀結婚21周年1細節證夫妻情深　收女兒祝福感窩心：愛妳千億個世紀

▲ 郭可盈與林文龍結婚逾20年仍恩愛如昔,實在不容易!(IG圖片)

【郭可盈/林文龍/結婚周年/夫妻關係】55歲前TVB花旦郭可盈與林文龍於2004年結婚,婚後育有一女林天若,日前兩公婆迎來結婚21周年,女兒一大清早已向父母送上祝福,令郭可盈感動不已,她自己也有在社交平台分享全家福,當中1細節足證夫妻情深,但其實兩人婚姻路上並非一帆風順,於2009年就曾鬧出婚外情風波!

郭可盈1993年參選香港小姐而入行,當年雖三甲不入,但備受TVB力捧,很快便擠身花旦行列,加上她出身富裕,爸爸郭達昌做塑膠廠起家,家族資產逾百億,因此當她跟知名度不及自己的林文龍相戀時,一直被外間形容為女尊男卑,但兩人無懼世俗眼光,終於2004年拉埋天窗。

恩愛夫妻|迎來結婚21周年 女兒送上祝福

日前兩公婆迎來結婚21周年紀念日,15歲女兒林天若(Tania)在社交平台率先分享一家三口合照,並留言祝賀爸媽:「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS(21週年快樂!祝福你們在一起的日子越來越有愛!超愛你們)」又表示:「Your daugther is so proud to have such wonderful parents muah muah(你的女兒為擁有如此優秀的父母而感到自豪)」。

冧爆的郭可盈也有回覆Tania:「Thank you dearesttt Tania! We are sooo proud and happy to have such a lovely daughter like you!(謝謝你最親愛的Tania!我們為有你這樣可愛的女兒而感到自豪和高興)」彼此互動超有愛!

恩愛夫妻︱1細節證夫妻情深

之後郭可盈再親自發文講述感受,她分別上載兩公婆合照和全家福,留言謂:「又一年的️310週年密碼 #21 ,一大清早收到親愛女兒的祝福,妳總是那麼孝順、懂事、乖巧、善良、窩心的!愛妳愛妳愛妳千億個世紀!」相中一家三口頭貼頭合照,非常溫馨!而每次合照郭可盈也自然地用頭挨向老公,林文龍則用手緊緊抱實太太手臂,令彼此靠在一起相當甜蜜,這一細節也足證兩人夫妻情深。

恩愛夫妻|曾攜手走過出軌風波

不過兩人婚姻並非21年來皆風平浪靜,於2009年5月就曾陷入出軌風波,當時驚爆疑似林文龍與郭可盈的電話錄音,內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉,更有合照及情信流出,之後郭可盈陪同林文龍開記招交代事件,林文龍對偷食之說作出否認,郭可盈也堅定表示信任老公,更指被威脅勒索已報警處理。經歷這次風波後,兩人感情更勝從前,女兒更於2010年1月14日出世,一家三口幸福滿瀉!

