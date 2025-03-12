金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救

▲ 傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣，舊拍檔元斌曾打算出手相救。

【金賽綸 / 金秀賢 / 元斌 / 大叔】金秀賢近期被指曾與有「最美童星」之稱、當時僅有15歲的女星金賽綸戀愛，更指突然要回7億韓元（374.9萬港幣）的賠償金，擊破了金賽綸最后的防線，以致輕生。

而現韓網傳出，曾於金賽綸合作電影《大叔》的影帝元斌，曾打算出手相助幫其償還欠款。

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金賽綸逝世｜傳元斌曾打算幫金賽綸償還欠款

據韓媒報導，元斌與金賽綸因出演《大叔》結緣，一直對金賽綸照顧有加，她上小學時，元斌贈送了她一台筆記本電腦作為禮物；而此次金賽綸遇到困難，他原打算出手相助幫忙償還欠款，但金賽綸突然離世。

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元斌拍攝完《大叔》後淡出了韓國娛樂圈，消失在大眾視野至今已15年；金賽綸去世後，他罕見現身其喪禮，儘管知道會有媒體守候捕捉他的身影，依然到殯儀館悼念以表哀思。

金賽綸逝世｜債務或稱壓垮金賽綸的「最後一根稻草」

金賽綸2022年因酒駕肇事，不僅需要支付商家相應賠償，還需負擔影視合約的巨額違約金，由金秀賢公司承擔，金賽綸亦表示會努力工作償還。

自稱金賽綸姨母控訴稱，金秀賢後又突然向追討墊付的7億韓元賠償金，是壓垮金賽綸的「最後一根稻草」；據昨晚（11日）網絡流傳的一則金賽綸發送到短訊可見，她因債務問題向金秀賢求情：「一定要鬧到訴訟的地步嗎？求求你，給我一點時間吧…」

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