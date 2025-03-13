財政預算案2025｜立法會秘書處：削減公務員編制對節省人力開支成效或有限

▲ 政府計劃在兩年內削減約1萬個公務員職位。（資料圖片）

立法會秘書處就新一份財政預算案發表《研究簡報》。對於政府計劃在兩年內削減約1萬個公務員職位，研究預計，此舉對節省人力開支的成效或有限。

研究簡報指出，因現時公務員編制比實際已入職的公務員人數超出18900個，不論有否削減職位政策，相信這1萬個職位大都未能填補。

▲ 本港公務員佔整體就業人數的比例高於南韓、新加坡等城市。（立法會秘書處研究簡報截圖）

亞太區先進經濟體 港公務員編制規模僅低於日本

社會不時要求檢討公務員效率，研究簡報比較了不同亞太區先進經濟體的公務員編制規模，發現本港公務員佔整體就業人數的比例為4.7%（2023年），高於南韓（4.2%）及新加坡（3.7%），但低過日本（5%）。

新加坡、深圳均引入人工智能工具助提高效率

研究簡報指，新加坡政府在2023年1月推出名為「Pair」的人工智能工具，協助公職人員草擬電郵、擬備會議紀要和搜尋資料，截至去年底，該工具已處理了來自約8萬名公職人員的2170萬條訊息，節省了56%的工作時間。深圳方面，福田區政府今年2月引入70名「AI數智專員工」，協助處理11類工作，不僅可把文件審核時間縮短90%，更可提高轉介市民要求到正確部門的準確率至95%。

▲ 其他城市長者交通補貼安排。（立法會秘書處研究簡報截圖）

另外，2元乘車優惠方面，立法會秘書處對比12個主要城市相關政策指，只有4個城市（倫敦、巴黎、廣州和新加坡）為60-64歲的長者提供票價優惠。又指香港並非唯一面對沉重乘車補貼負擔的地方，以上海為例，該市曾為長者提供免費交通，但市政府於2016年5月推出按年齡劃分的補貼制度，減輕公共財政及公共交通使用的壓力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】