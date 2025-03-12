立法會選舉｜消息：港澳辦派人向「國家隊」收風　掌握議員表現

▲ 立法會換屆選舉年底舉行。（資料圖片）

【立法會選舉/港澳辦/立法會議員】立法會換屆選舉年底舉行，兩會期間，中央官員在不同場合均提醒要做好年底選舉，選出有參政議政能力、有賢德之人。

立法會選舉｜諮詢立法會改善空間、哪些人不適合連任

消息指，港澳辦在兩會期間，派出數十人，以一對一形式，向港區人大、政協「收風」，了解經完善後的首屆立法會表現，關注有何可改善的空間？對參選者有何期望？哪些人不適合連任？以及有哪些人推薦？部分亦被查詢連任意願。

據了解，港澳辦往年亦會在兩會期間派人就不同範疇向港區人大、政協徵詢意見及建議，包括政策、官員表現等，但今年則是面向所有港區人大、政協，主要諮詢有關立法會及選舉的情況。

事實上，過去一段時間，政圈不時有「淘汰名單」傳出，涉及不同版本，但有數人常常被點名，涉及不同原因。

立法會選舉｜民主思路調查：近5成受訪市民不滿立法會表現

另邊廂，智庫民主思路最新調查顯示，有48.1%受訪市民不滿意立法會表現，僅有不足三成受訪市民表示滿意。

民主思路召集人湯家驊指，「過去不少議員的議政能力未達公眾期望，市民對此有目共睹。」又指本屆政府施政已步入穩步發展階段，議員的角色應以理性監督為核心，更應以建設性態度提出意見，推進政府施政。期望年底的立法會換届選舉能吸引更多有能力、有擔當的人才參與，為香港的未來注入新動力。

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