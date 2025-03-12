  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 17:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立法會選舉｜消息：港澳辦派人向「國家隊」收風　掌握議員表現

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會換屆選舉年底舉行。（資料圖片）

【立法會選舉/港澳辦/立法會議員】立法會換屆選舉年底舉行，兩會期間，中央官員在不同場合均提醒要做好年底選舉，選出有參政議政能力、有賢德之人。

立法會選舉｜諮詢立法會改善空間、哪些人不適合連任

消息指，港澳辦在兩會期間，派出數十人，以一對一形式，向港區人大、政協「收風」，了解經完善後的首屆立法會表現，關注有何可改善的空間？對參選者有何期望？哪些人不適合連任？以及有哪些人推薦？部分亦被查詢連任意願。

據了解，港澳辦往年亦會在兩會期間派人就不同範疇向港區人大、政協徵詢意見及建議，包括政策、官員表現等，但今年則是面向所有港區人大、政協，主要諮詢有關立法會及選舉的情況。

事實上，過去一段時間，政圈不時有「淘汰名單」傳出，涉及不同版本，但有數人常常被點名，涉及不同原因。

立法會選舉｜民主思路調查：近5成受訪市民不滿立法會表現

另邊廂，智庫民主思路最新調查顯示，有48.1%受訪市民不滿意立法會表現，僅有不足三成受訪市民表示滿意。

民主思路召集人湯家驊指，「過去不少議員的議政能力未達公眾期望，市民對此有目共睹。」又指本屆政府施政已步入穩步發展階段，議員的角色應以理性監督為核心，更應以建設性態度提出意見，推進政府施政。期望年底的立法會換届選舉能吸引更多有能力、有擔當的人才參與，為香港的未來注入新動力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

立法會選舉｜曾國衞：續以「接地氣」手法宣傳　狄志遠憂投票率偏低影響認受性
14:14 2024/10/23
立法會選舉｜曾國衞：續以「接地氣」手法宣傳　狄志遠憂投票率偏低影響認受性
立法會選舉｜曾國衞：正研明年立法會選舉設更多鄰近邊境票站
18:09 2024/10/27
立法會選舉｜曾國衞：正研明年立法會選舉設更多鄰近邊境票站
立法會選舉｜王靈桂：相信新一屆立法會議員定是有能力、有擔當的愛國愛港人士
11:54 2025/03/09
立法會選舉｜王靈桂：相信新一屆立法會議員定是有能力、有擔當的愛國愛港人士

你可能感興趣

立法會選舉｜曾國衞：續以「接地氣」手法宣傳　狄志遠憂投票率偏低影響認受性
14:14 2024/10/23
立法會選舉｜曾國衞：續以「接地氣」手法宣傳　狄志遠憂投票率偏低影響認受性
立法會選舉｜曾國衞：正研明年立法會選舉設更多鄰近邊境票站
18:09 2024/10/27
立法會選舉｜曾國衞：正研明年立法會選舉設更多鄰近邊境票站
立法會選舉｜王靈桂：相信新一屆立法會議員定是有能力、有擔當的愛國愛港人士
11:54 2025/03/09
立法會選舉｜王靈桂：相信新一屆立法會議員定是有能力、有擔當的愛國愛港人士
香港 一國兩制 人大政協兩會 湯家驊 立法會 立法會選舉 民主思路 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）