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打擊毒品｜警方搗破家庭式販毒集團拘4人　檢逾市值逾1400萬元毒品

港聞

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

毒品調查科督察吳嘉煒。（曾秋文攝）

警方搗破一個家庭式販毒集團。毒品調查科吳嘉煒督察今日（12日）表示，前日（10日）探員在旺角染布房街一幢大廈截停和搜查兩名形跡可疑的女子，在手持的袋和斜孭袋中檢獲20磚、重200克的懷疑氯胺酮，其後押解兩人到附近一個劏房搜查，當時有一名懷疑與案有關的男子，他在調查期間作出反抗，最後被探員制伏，在劏房中搜出約5.9公斤的海洛英、8.5公斤氯胺酮、1.7公斤冰毒、2500粒搖頭丸和130克大麻花，市值逾1400萬元。

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經深入調查後，在旺角另一個處所拘捕一名男子，他亦曾作出反抗最後被制伏，探員在其住所中搜出203克冰毒和24克氯胺酮，被捕2男2女（31至64歲）均為非華裔人士，2名女子是母女，其中一名是是非法入境者，另外3人是持俗稱行街紙留港，全部現被扣留調查，稍後將被落案控以「販運危險藥物」罪，明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

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