吳彥祖教英文｜吳彥祖英語網課5天銷售額破¥500萬　 網民抱怨1節課僅講5分鐘

▲ 吳彥祖開課5天衝破¥500萬銷售額，網民抱怨1節課僅講5分鐘。

【吳彥祖/英文網課】吳彥祖近日跨界推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，在短短5天衝破500萬元人民幣的銷售額，而課程以超值價格和實用內容吸引了不少粉絲支持，但也引發了爭議。有消費者形容每節課程中吳彥祖僅現身講解5分鐘，餘下時間由其他老師代課，並認為「明星是讓人購買課程的噱頭」。

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吳彥祖教英文｜明星效應衝破500萬元人民幣

近日，男神吳彥祖跨界推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，上線僅5天銷售額突破500萬元人民幣。有部分消費衝著男神而來，購買課程後發現，每節10分鐘課程中，吳彥祖僅現身講解5分鐘，其餘時間由其他老師代課，並指明星教學「噱頭大於實質」，也有人表示理解，認為價格低且內容實用。究竟是明星效應成功，還是教學市場的過度包裝？

吳彥祖教英文｜幫助更多人提高英語水準

吳彥祖出生於美國舊金山，為華語影視演員、導演、製片人。近日，他在社交平台發布影片介紹，自己是在加州長大，畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築系，之後身份逐漸轉變為演員、導演。英語作為他與世界交流的工具，一直陪伴著他走過風風雨雨。如今，他擁有了新的身份—英語口語老師，希望透過自己的經驗和努力，幫助更多人提高英語水準。

吳彥祖教英文｜每節課僅現身5分鐘

《吳彥祖帶你學口語》英語課程由高途教育集團和雅識教育科技聯合推出，於2月底正式登陸高途App和雅識App。高途App顯示，課程內容主要是吳彥祖本人錄製的直式影片，課程首發價為398元人民幣，共有84節課，平均下來每節課不到5元人民幣，每節課8至10分鐘。消費者對課程反應不一，有人認為明星教學噱頭大於實際；也有人認為是價格低廉的英語課，吳彥祖不可能全程教學，更不可能一對一視訊對話。

截至3月10日，吳彥祖在其短視頻帳號發布的「吳彥祖教英語」英語教學影片，共計獲得84.6萬點讚量，其中，最高的一條影片，點讚量高達66.5萬。

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吳彥祖教英文｜網民反應兩極

據內媒報道，英語專業出身的林女士體驗完吳彥祖所開辦的英語口語課後表示，84節課包含了34節口語發音課和25節音標精講，和其他線上網課相比價格並不貴。衝着吳彥祖授課，李女士購買了《吳彥祖帶你學口語》課程，但她表示，每節10分鐘的課程其實只有5分鐘是吳彥祖講課，餘下時間由其他老師講解知識。而宣傳的AI陪練，也只有語音對話的形式，並非視像對話，「明星更像是讓人購買課程的噱頭」。

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