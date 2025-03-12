  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 17:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳彥祖教英文｜吳彥祖英語網課5天銷售額破¥500萬　 網民抱怨1節課僅講5分鐘

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

吳彥祖開課5天衝破¥500萬銷售額，網民抱怨1節課僅講5分鐘。

【吳彥祖/英文網課】吳彥祖近日跨界推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，在短短5天衝破500萬元人民幣的銷售額，而課程以超值價格和實用內容吸引了不少粉絲支持，但也引發了爭議。有消費者形容每節課程中吳彥祖僅現身講解5分鐘，餘下時間由其他老師代課，並認為「明星是讓人購買課程的噱頭」。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

吳彥祖教英文｜明星效應衝破500萬元人民幣

近日，男神吳彥祖跨界推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，上線僅5天銷售額突破500萬元人民幣。有部分消費衝著男神而來，購買課程後發現，每節10分鐘課程中，吳彥祖僅現身講解5分鐘，其餘時間由其他老師代課，並指明星教學「噱頭大於實質」，也有人表示理解，認為價格低且內容實用。究竟是明星效應成功，還是教學市場的過度包裝？

吳彥祖教英文｜幫助更多人提高英語水準

吳彥祖出生於美國舊金山，為華語影視演員、導演、製片人。近日，他在社交平台發布影片介紹，自己是在加州長大，畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築系，之後身份逐漸轉變為演員、導演。英語作為他與世界交流的工具，一直陪伴著他走過風風雨雨。如今，他擁有了新的身份—英語口語老師，希望透過自己的經驗和努力，幫助更多人提高英語水準。

吳彥祖教英文｜每節課僅現身5分鐘

《吳彥祖帶你學口語》英語課程由高途教育集團和雅識教育科技聯合推出，於2月底正式登陸高途App和雅識App。高途App顯示，課程內容主要是吳彥祖本人錄製的直式影片，課程首發價為398元人民幣，共有84節課，平均下來每節課不到5元人民幣，每節課8至10分鐘。消費者對課程反應不一，有人認為明星教學噱頭大於實際；也有人認為是價格低廉的英語課，吳彥祖不可能全程教學，更不可能一對一視訊對話。

截至3月10日，吳彥祖在其短視頻帳號發布的「吳彥祖教英語」英語教學影片，共計獲得84.6萬點讚量，其中，最高的一條影片，點讚量高達66.5萬。

點擊圖片放大
+14
+13

吳彥祖教英文｜網民反應兩極

據內媒報道，英語專業出身的林女士體驗完吳彥祖所開辦的英語口語課後表示，84節課包含了34節口語發音課和25節音標精講，和其他線上網課相比價格並不貴。衝着吳彥祖授課，李女士購買了《吳彥祖帶你學口語》課程，但她表示，每節10分鐘的課程其實只有5分鐘是吳彥祖講課，餘下時間由其他老師講解知識。而宣傳的AI陪練，也只有語音對話的形式，並非視像對話，「明星更像是讓人購買課程的噱頭」。

更多相關內容︰

明星教書｜吳彥祖進軍荷里活電影票房仆直 轉行教英文課程低至$4.7一節

名人家居｜吳彥祖美國豪宅曝光佈滿藝術品　巨廳展示11歲女兒畫作：她是厲害的藝術家

基因強大｜吳彥祖混血靚仔外甥回流返港　做長跑健將打破全港運動會兩項紀錄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇
18:35 2025/01/15
車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇
藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料
14:54 2025/03/06
藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料
夏春秋離世｜冬叔為養家曾轉行到夜總會工作　逢假日必陪3子女玩關係極親密
今日 13:22
夏春秋離世｜冬叔為養家曾轉行到夜總會工作　逢假日必陪3子女玩關係極親密
【型男爸爸】吳彥祖一家遊京都清水寺打扮貼地　9歲女驚現超模身高拎膠袋行街
11:15 2023/04/27
【型男爸爸】吳彥祖一家遊京都清水寺打扮貼地　9歲女驚現超模身高拎膠袋行街
星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚
17:40 2024/02/08
星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚

你可能感興趣

車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇
18:35 2025/01/15
車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇
藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料
14:54 2025/03/06
藝人轉行｜沈震軒揸Uber恐囚3個月？　遭的哥報警揸「白牌車」：佢自爆夠晒料
夏春秋離世｜冬叔為養家曾轉行到夜總會工作　逢假日必陪3子女玩關係極親密
今日 13:22
夏春秋離世｜冬叔為養家曾轉行到夜總會工作　逢假日必陪3子女玩關係極親密
吳彥祖 大學 英文科 人民幣 奧勒岡大學 社交平台

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）