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肥胖迷思丨肥胖也是「症」？　為你拆解肥胖症與相關謬誤

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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社會上普遍認為，肥胖純粹是因為飲食不當、生活懶散所導致，但其實醫學界對肥胖症的定義與成因有更全面的解釋。有醫生指出，許多因素都可能影響一個人的體重，包括遺傳基因、生活環境、飲食習慣，甚至是華人文化中，習慣用食物來表達情誼，覺得請人吃飯就是對人好，這些通通都有機會增加肥胖的風險，所以面對肥胖的問題，都必須 「對症下藥」小心處理。

醫學上是以身高體重指標(BMI)來界定肥胖。寶血醫院體重管理服務主管、外科專科徐俊苗醫生解釋：「華人的標準中，18.5至23為正常範圍，23至25為超重，25或以上就踏入肥胖的定義。其中25至30為一級肥胖，30至35為二級，35以上為三級。」值得留意的是，相比起西方人，亞洲人的肥胖症發病率較高。

在同樣的標準下，如果是西方白種人，他們25至30才屬於超重，30或以上才進入肥胖級別。意思是在同等體重下，華人更容易、更早出現肥胖相關的健康問題。

環境因素與基因互動 致肥基因或被誘發

導致肥胖的成因相當複雜，除了飲食和運動習慣，還與遺傳基因和生活環境有關。徐俊苗醫生更列舉了幾個常見的「致肥」環境，包括懷孕、長期壓力、睡眠不足、服用藥物等，「加上以現在的科技，要攝取能量實在太容易了。我們不用上街，單是手機一按就可以叫外賣送上門。所以，肥胖絕對不是單一因素導致，也絕非僅因個人意志力不足或生活不檢點所造成。沒有人想主動變胖，面對這麼多環境因素，要改變體重談何容易。」

在眾多環境因素中，華人的飲食文化值得關注。「我們習慣用食物來表達情誼，覺得請人吃飯就是對人好。但長期下來，過量的飲食會令人很容易發胖。我們從小受到『食得七分飽』的教導，但到了飯局上，很多人礙於面子，明明已經飽了，看到別人為自己添飯夾菜，就不好意思拒絕，只能強迫自己吃下去。久而久之，身體習慣儲存這些多餘的能量，體重自然不斷上升。」

徐醫生建議，與其勉強自己，不如嘗試與親友溝通，「下次聚會時，可以先提議大家一起去行山、打球、看電影，把重點放在聊天和休閒活動上，而非只顧著吃。飯局上也可以學習拒絕，無謂為了面子而傷害身體。」
常見減肥謬誤 節食運動反令體重反彈

坊間流傳不少減肥謬誤，例如透過極端節食或運動來迅速減磅。徐俊苗醫生指出，單靠節食雖然能在短期內降低體重，但人腦有一個反制機制，「當你減少了熱量攝取，身體脂肪水平下降了，大腦就會感應到，然後發出訊號，令你感到不舒服、沒精神、肚子餓。這些都是身體要你停止減重的信號，是很難靠意志力去對抗的。」長此以往，不但難以維持減重效果，更可能因營養不良而衍生其他健康問題。

要有效控制體重，徐醫生建議要有趣味性，「可以嘗試由低強度運動開始，例如先由3K、5K慢跑開始，或者與朋友一起運動，增加樂趣。跑步以外還有很多有氧運動選擇，關鍵是要選一些自己喜歡、有興趣的，循序漸進地堅持下去。」而在飲食方面，他建議多選擇低卡路里但份量足夠的食物，「這樣既能攝取到足夠營養，熱量又不會過高，更容易控制體重。」事實上，社會對於肥胖依然有很多的誤解，下星期討論一下有關「健康體重管理策略及了解減肥平台期」，有興趣的讀者記得留意。

外科專科醫生 徐俊苗

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撰文 : 外科專科醫生 徐俊苗

欄名 : 健康專家專欄

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