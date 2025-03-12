花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠

▲ 九巴多條路綫前往維園花展（資料圖片）

香港花卉展覽將於3月14日至23日在維園舉行。九巴提供多條路綫前往維園，並推出「搭兩程 俾一程」27元來往口岸及維園的路綫優惠。

▲ 香港花卉展覽將於3月14日至23日在香港維多利亞公園舉行。

今屆花展主題為「綻放英姿」，主題花則是秋英，展期每日開放時間為上午9時至晚上9時，成人入場費14元，小童、學生、長者及殘疾人士與照顧者，可享優惠價7元。星期一至五60歲以上長者、殘疾人士與照顧者更免費，30人或以上團體則半價。

花展期間，九巴提供口岸來往維園的優惠，在落馬州或香園圍乘B1或B9綫，於元朗轉乘968綫前往維園，以及在維園乘坐968綫，於元朗轉乘B1或B9綫分別前往落馬州／福田或香園圍／蓮塘口岸，車資較低的一程免費，全程車資為27元。

九巴亦有多條路綫往來各區與維園：

▲ 九巴多條路綫前往維園花展（資料圖片）

此外，九巴與電車亦設轉乘優惠計劃，乘客只要乘搭指定九巴獨營過海路綫，轉乘電車，或乘電車轉乘指定九巴路綫，可獲扣減一程電車車資。

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