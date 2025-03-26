打工仔辛酸｜Big 4會計師公開超地獄工時　 一星期返足7日工作92小時【附12大過勞症狀】

▲ Big 4會計師公開超地獄工時， 一星期返7日工作92小時！

打工仔最希望的當然是準時收工，不過在大公司工作，分分鐘「有返工無收工」！有打工仔於社交平台分享自己在四大會計師樓（Big 4）每周的工作時間，7天工作不止，總時數更超過90小時！

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超長工時｜打工仔分享Big4超地獄工作時間

該打工仔於Threads分享自己在3月1日至3月7日的工作時數，並計算出該周工作總時數約為92.8小時。另外他也列出了每日的工作時間：

星期六：10:15-20:25

星期日：16:04-19:54 （在家工作）

星期一：10:08-04:22

星期二：10:27-03:14

星期三：10:40-03:15

星期四：10:44-04:31

星期五：10:47-20:12

從上述時間可見，平日裡基本上需要工作到凌晨3點至4點，只有星期五可以在晚上8點多收工，而星期六日也需工作，只是周末的工作時間較短只有約4小時，加上可以在家工作。

同場加映：12大過勞症狀

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超長工時｜網民好奇工作內容 樓主一句道出辛酸

帖文引來網民熱議，不少人好奇凌晨時間收工的交通費如何計算，樓主回覆可以向公司報銷，又指有同事會直接在公司「紥營」。另外也有人詢問有關工作內容，他沒有說出具體工作，但表示「總之冇得早走」，又指「全team人的作息都是跟著你的上司的，上司怎麼樣，全部人就怎麼樣」，間接解釋為何會凌晨才可以收工。

還有不少人分享親友做Big 4的「地獄」經歷，「我細佬日常，包括攞AL去旅行都要做」、「又唔係長期咁多嘢做，呢幾個月忙」、「我有個朋友，以前做Big 4，佢唔鐘意OT，但會晨咁早返工，準時放工，然後就俾人話唔合群，然後就沒有然後了」。

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做Big 4這麼辛苦，有Big 4打工仔真的毅然辭工做回基層！有網民於討論區發文，指有任職於四大會計師樓（Big 4）的親戚，突然辭職轉做水吧，壓力減輕不少後，「個人開心咗」，這使他發現原來當年做兼職侍應最輕鬆，慨嘆「做寫字樓就無開心過」。

有不少網民感同身受，大表認同，點擊圖片即睇更多網民意見：

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