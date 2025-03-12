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縮班殺校｜教育局多招加速「派0班」小學停辦　無限復活、特別視學不再　復活小學資助被削

港聞

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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教育局多招加速「派0班」小學停辦。

【教育局 / 縮班 / 殺校】教育局今日（12日）更新「派0班」資助小學的發展方案，取消特別視學的選項。以私營方式開辦小一班級的選項亦有調整，私營小一學生的六年課程均須以私營方式營辦；學校若曾因獲派「0班」開辦私營小一後「復活」，其後再獲派「0班」，學校不可再申請以私營方式開辦小一。

方案選項4變3　取消特別視學方案

教育局今日發通告，交代最新「派0班」資助小學的發展方案。發展方案選項由4個減至3個，不再提供「特別視學」的方案，另外3個方案，包括與其他學校合併、停辦全校或部分級別，以及以私營方式開辦小一班級。

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私營小一學生6年小學課程不會獲資助

其中，以私營方式開辦小一班級的發展方案選項有變動。現時的方案中，學校申請私營小一後，可再參加資助小一派位，只要能取錄16人或以上，學校下學年便可以重新以資助方式營辦，本身以私營方式營辦的小一班級，下學年升小二後亦可重新獲資助。不過，最新方案列明，下學年（2025/26學年）起，因獲派「0班」而開辦的私營小一，在未來6年均需要以私營方式營運，即使學校重新獲准開辦資助小一班級，該班級的學生亦不會重新獲資助。教育局在通告強調，辦學團體或學校需要自資向該屆別的學生提供課程，不可向學生收取學費。

教育局在通告又特別列明「第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級的相關安排」，列明若學校曾因獲派「0班」開辦私營小一後「復活」，其後再獲派「0班」，學校亦不可再申請以私營方式營辦小一。

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