  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 17:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝癌治療｜李嘉誠捐贈治癌機遷私院引風波　據悉儀器目前仍於瑪麗醫院

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港大醫學院去年8月捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統予港大醫學院，並交由瑪麗醫院進行為期兩年臨床治療。不過，事隔不足半年，港大醫療系統教學醫院，由IHH集團營運的私立醫院港怡醫院發新聞稿，指醫院將於3月底起為肝癌病人提供此項治療服務，旋即引起關注。

有網上財經KOL昨日於社交平台「放風」，解釋指去年8月開始，港府仍未把它納入市民可用的服務範圍內，病患者一直要靠李嘉誠基金會捐助做clinical trial才能接受治療。正因為儀器擺在公立醫院投閑置散，大眾難以受惠，這才促使李嘉誠決定將它移往私立的港怡。

事件引起醫衛局關注，醫衛局昨晚回覆傳媒查詢時表示，有關醫療器械是用於「臨牀研究」，由港大醫學院主理。醫衛局又稱，臨牀試驗與臨牀服務是兩碼子事，未完成臨牀試驗不能成為臨牀服務，呼籲市民徵詢醫生等專業人員意見，切勿受網上廣告式或代言人式宣傳所影響。

本來臨床試驗計劃進行兩年，為何未完成計劃就遷院，種種疑問均仍然未解。有消息表示，儀器已捐贈予港大，因此今次遷院「非僅由基金會作出決定」，亦指儀器保養費貴，而私院除了本地病人、亦有外地病人，亦不失為放置儀器的選擇。

另一個消息渠道則表示，港怡醫院將來會有兩部儀器，一部用作訓練、一部用作治療。連同中大及養和兩部，亦即基金會合共會捐贈4部Histotripsy系統。

港大醫學院發言人表示，儀器目前仍然於瑪麗醫院，團隊按捐贈計劃自2024年9月起，已在教學醫院瑪麗醫院進行臨床試驗，為40名病人提供治療，研究計劃仍在進行階段。按一般臨床慣例，團隊會進行長期術後觀察，將收集數據以撰寫學術報告，並計劃於國際期刊上發表。理解公眾對新治癌技術的期盼，港大研究團隊亦將會探討應用該技術治療其他癌症。
 
研究團隊亦可透過與另一教學醫院港怡醫院共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗，以期讓更多病人受惠。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）