肝癌治療｜李嘉誠捐贈治癌機遷私院引風波　據悉儀器目前仍於瑪麗醫院

港大醫學院去年8月捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統予港大醫學院，並交由瑪麗醫院進行為期兩年臨床治療。不過，事隔不足半年，港大醫療系統教學醫院，由IHH集團營運的私立醫院港怡醫院發新聞稿，指醫院將於3月底起為肝癌病人提供此項治療服務，旋即引起關注。

有網上財經KOL昨日於社交平台「放風」，解釋指去年8月開始，港府仍未把它納入市民可用的服務範圍內，病患者一直要靠李嘉誠基金會捐助做clinical trial才能接受治療。正因為儀器擺在公立醫院投閑置散，大眾難以受惠，這才促使李嘉誠決定將它移往私立的港怡。

事件引起醫衛局關注，醫衛局昨晚回覆傳媒查詢時表示，有關醫療器械是用於「臨牀研究」，由港大醫學院主理。醫衛局又稱，臨牀試驗與臨牀服務是兩碼子事，未完成臨牀試驗不能成為臨牀服務，呼籲市民徵詢醫生等專業人員意見，切勿受網上廣告式或代言人式宣傳所影響。

本來臨床試驗計劃進行兩年，為何未完成計劃就遷院，種種疑問均仍然未解。有消息表示，儀器已捐贈予港大，因此今次遷院「非僅由基金會作出決定」，亦指儀器保養費貴，而私院除了本地病人、亦有外地病人，亦不失為放置儀器的選擇。

另一個消息渠道則表示，港怡醫院將來會有兩部儀器，一部用作訓練、一部用作治療。連同中大及養和兩部，亦即基金會合共會捐贈4部Histotripsy系統。

港大醫學院發言人表示，儀器目前仍然於瑪麗醫院，團隊按捐贈計劃自2024年9月起，已在教學醫院瑪麗醫院進行臨床試驗，為40名病人提供治療，研究計劃仍在進行階段。按一般臨床慣例，團隊會進行長期術後觀察，將收集數據以撰寫學術報告，並計劃於國際期刊上發表。理解公眾對新治癌技術的期盼，港大研究團隊亦將會探討應用該技術治療其他癌症。



研究團隊亦可透過與另一教學醫院港怡醫院共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗，以期讓更多病人受惠。

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