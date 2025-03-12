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肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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【高齡孕婦/剖腹產/肺栓塞】台灣一名新手爸爸「蹦蹦爸」近日網上發文，稱愛女出世本是一件非常值得高興的事，但愛妻剖腹產後3天卻因肺栓塞離世。而他上載最後1張與太太病床手牽手照，更令不少網民淚崩。

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Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

台灣一名初為人父的「蹦蹦爸」近日於Threads發文表示，43歲的太太於2月16日在剖腹產後，因為肺栓塞、休克心臟驟停，由10多個醫護人員輪流CPR、電擊，強心針，才勉強從鬼門關搶救過來；19日雖再歷第二次重大手術，包括剖腹止血及開頭顱的手術，惟情況卻仍急轉直下，形容「太太的生理反應全無，瞳孔也無反應，有很大機率腦死」。

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當太太昏迷時，儘管身邊親友均曾勸說「拔喉」令太太免受罪，不過「蹦蹦爸」表示因為明白太太好希望見見孩子，想活下去，令他始終無法簽下「放棄急救」書:

親人們都希望是拔管了...這樣我怎麼簽的下去，明知道妳想活，但是妳就是...未來如果只剩我一個，我應該如何帶小孩？我現在知道單親父母的痛苦了...

可惜的是，去到3月3日「蹦蹦爸」即上載了與太太手牽手的照片，並指太太已經停止心跳，離開了世界:

妳生命的最後一刻，我也是牽妳的手，都沒離開，直到妳停止心跳，你圓滿了，蹦蹦有感受到你要離開，他在妳離開時忽然喝奶到一半時大哭大鬧，然後眼睛四處張望，謝謝妳，感謝生命中妳出現了，我愛你，蹦蹦我會養大的。孟婆湯不要喝太多，下輩子我們再當夫妻 。

高齡懷孕丨拆解產後肺栓塞3大警號

據台北醫學大學附設醫院網上資料，孕產婦肺部動脈栓塞已成第三大死亡原因；孕產婦若長時間臥床，血液循環會變差，當突然離床活動，末端血液流向肺、腦，若出現肺栓塞則會阻礙氧氣循環。臨床偶見產婦在床邊或如廁時發生突然倒地不起之悲劇；肺栓塞逾五成會導致死亡，故須嚴密預防。

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  • 發生不明咳嗽
  • 呼吸喘、胸痛
  • 下肢靜脈栓塞處,可能呈現:分散性腫脹、疼痛、壓痛、紅腫

高齡懷孕丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

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高齡懷孕丨這個歲數流產機率達8成

方秀儀表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

高齡懷孕丨常見5大產前檢查

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內容及照片獲當事人「蹦蹦爸」授權刊登。

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