  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 17:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盜竊｜警拘3男2涉21宗偷銅喉案　涉款約100萬

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

警方昨日展開行動，在大角咀一個五金回收站拘捕兩名非華裔男子。（曾秋文攝）

黃大仙自1月起發生多宗偷銅喉盜竊案，警方偵破有關案件，拘捕5人。黃大仙警區重案組第2隊岑思朗督察今日（12日）表示，留意到全港多區發生同類案件，翻看大量閉路電視錄影片段和情報分析，鎖定兩名目標男子身份，與全港21宗偷銅喉案有關，分別位於港島區，東九龍和西九龍區，被盜的銅喉總長度約2500米，損失約100萬元。

警方分析其犯案手法，發現賊人以安裝在公園或後巷的銅喉為目標，並在晚上時間犯案，先乘公共交通工具到目標地點觀察，至入夜後才落手，以剪鉗及螺絲批破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進大型麻布袋，乘坐的士往九龍區一個五金回收站將贓物售賣。

警方昨日（11 日）凌晨展開行動，在大角咀一個五金回收站拘捕兩名非華裔男子（51至61歲），以及1男2女本地人士（56 歲至 97 歲），涉嫌「盜竊」及「處理贓物」，檢取賊人犯案時穿著衣物和犯案工具，並起回部分贓物。部分被捕人士已獲保釋候查，其他被捕人士仍在扣留中，稍後將落案起訴相關罪名。

點擊圖片放大
+4
+3

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）