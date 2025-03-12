盜竊｜警拘3男2涉21宗偷銅喉案　涉款約100萬

▲ 警方昨日展開行動，在大角咀一個五金回收站拘捕兩名非華裔男子。（曾秋文攝）

黃大仙自1月起發生多宗偷銅喉盜竊案，警方偵破有關案件，拘捕5人。黃大仙警區重案組第2隊岑思朗督察今日（12日）表示，留意到全港多區發生同類案件，翻看大量閉路電視錄影片段和情報分析，鎖定兩名目標男子身份，與全港21宗偷銅喉案有關，分別位於港島區，東九龍和西九龍區，被盜的銅喉總長度約2500米，損失約100萬元。

警方分析其犯案手法，發現賊人以安裝在公園或後巷的銅喉為目標，並在晚上時間犯案，先乘公共交通工具到目標地點觀察，至入夜後才落手，以剪鉗及螺絲批破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進大型麻布袋，乘坐的士往九龍區一個五金回收站將贓物售賣。

警方昨日（11 日）凌晨展開行動，在大角咀一個五金回收站拘捕兩名非華裔男子（51至61歲），以及1男2女本地人士（56 歲至 97 歲），涉嫌「盜竊」及「處理贓物」，檢取賊人犯案時穿著衣物和犯案工具，並起回部分贓物。部分被捕人士已獲保釋候查，其他被捕人士仍在扣留中，稍後將落案起訴相關罪名。

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