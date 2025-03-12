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周末好去處｜大灣區咖啡青年節周末舉行　近40間咖啡商齊聚將軍澳海濱　姚焯菲獻唱

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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民建聯西貢區議員莊雅婷今日介紹活動。（區綽彥攝）

【周末好去處/大灣區咖啡青年節/姚焯菲】青年民建聯本周五至日在將軍澳海濱公園舉辦大灣區咖啡青年節，有近40間內地和香港咖啡商參與，包括巡遊咖啡、符號咖啡、白羊咖啡，周六開幕典禮有歌手姚焯菲表演。

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大灣區咖啡青年節

時間3月14日（周五）下午3時至9時；3月15、16日（周六、日）上午11時至下午8時
地點將軍澳海濱公園
攤位巡遊咖啡、白羊咖啡、%arabica咖啡、北平冰匠、金茶王等
表演姚焯菲（周六下午）、BUSKING表演

攤位包括巡遊咖啡、白羊咖啡、北平冰匠、金茶王

民建聯西貢區議員莊雅婷今日（12日）介紹活動指，活動匯聚來自全國18個城市的特色商店，設有60個攤位，有近40間內地和香港咖啡；亦有非咖啡類攤位，如北京的北平冰匠、香港的金茶王；文創商品攤位；提供手沖咖啡、特調咖啡、雪糕等，同場亦設有打卡拍照點。莊雅婷解釋，選擇以咖啡為主題，是因為若只談大灣區政策，年青人可能會感到很悶，期望在以青年感興趣的主題為媒介，促進大灣區城市間的民間交流與融合，做好青年工作。

活動成本近百萬 盼有兩萬人次參與

莊雅婷期望能有兩萬人次參與活動，除了區內外居民，亦希望可吸引大灣區內地旅客，因此有在Instagram和小紅書宣傳。她透露，活動成本近百萬，獲招商局慈善基金會、大灣區共同家園青年公益基金贊助。本周六下午開幕典禮，除了保安局局長鄧炳強、商經局副局長陳百里等出席，歌手姚焯菲亦會表演。

她又說，附近商場O’South Coast 澳南海岸和PopWalk天晉滙是合作機構，期望能帶動附近消費，商場除了有派商戶參與，豐富活動元素，亦有短期租出舖位供存放物資。另外，主辦方透過青年組織和學校派發約3000張價值25元的代金券，予社區居民及區內學生。

內地咖啡商關注場地能否食煙 不慣紙飲管

今次有多間內地咖啡商參與，有否遇到困難？除了要申請工作簽證外，莊雅婷透露，的確有內地的咖啡商因兩地法規不同，而感不適應，例如內地慣用膠飲管，但香港現行法例不能使用，她有特別提醒，而且在預備時，一見到就會收走；另有咖啡商關注場地能否食煙，她向對方解釋相關場地不能食煙。

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鄧炳強 小紅書 表演 咖啡 大灣區 民建聯 西貢 將軍澳 政治

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