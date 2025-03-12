周末好去處｜將軍澳海濱舉行大灣區咖啡青年節　近40間咖啡商參與、歌手姚焯菲表演

▲ 民建聯西貢區議員莊雅婷今日介紹活動。（區綽彥攝）

青年民建聯本周五至日在將軍澳海濱公園舉辦大灣區咖啡青年節，有近40間內地和香港咖啡商參與，包括巡遊咖啡、符號咖啡、白羊咖啡，周六開幕典禮有歌手姚焯菲表演。

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攤位包括巡遊咖啡、白羊咖啡、北平冰匠、金茶王

民建聯西貢區議員莊雅婷今日介紹活動指，活動匯聚來自全國18個城市的特色商店，設有60個攤位，有近40間內地和香港咖啡；亦有非咖啡類攤位，如北京的北平冰匠、香港的金茶王；文創商品攤位；提供手沖咖啡、特調咖啡、雪糕等，同場亦設有打卡拍照點、政府部門資訊攤位等吸引青年的安排。她解釋，選擇以咖啡為主題，是因為若只談大灣區政策，年青人可能會感到很悶，期望在以青年感興趣的主題為媒介，促進大灣區城市間的民間交流與融合，做好青年工作。

莊雅婷說，活動特區政府推動地區經濟發展的政策，期望能有兩萬人次參與活動，望帶動區內外居民參與，甚至吸引大灣區內地旅客來。因此，有在Instagram和小紅書宣傳，也透過參展宣傳。她透露，活動成本近百萬，獲招商局慈善基金會、大灣區共同家園青年公益基金贊助。

莊雅婷期望能有兩萬人次參與活動 與附近商場合作推動地區經濟

大灣區咖啡節本週六會舉行開幕典禮，莊雅婷指，保安局局長鄧炳強、商經局副局長陳百里、中聯辦社工部副部長周和等會出席，會有歌手姚焯菲表演。

她又說，附近商場O’South Coast 澳南海岸和PopWalk天晉滙是合作機構，期望能帶動附近消費，商場除了有派商戶參與，豐富活動元素，亦有在商場短期租出舖位予存放物資。另外，主辦方透過青年組織和學校派發約3000張價值25元的代金券予社區居民及區內學生。

莊雅婷：內地咖啡商慣用膠飲管 特別提醒不能使用

今次有多間內地咖啡商參與，有否遇到困難？除了要申請工作簽證外，莊雅婷透露，的確有內地的咖啡商因應兩地法規不同，有不適應，如內地慣用膠飲管，但香港現行法例不能使用，她有特別提醒，而且在預備時，一見到就會收走；也有咖啡商問場地能否食煙，她向對方解釋相關場地不能食煙。

活動時間是本周五下午3時至9時；本周六日上午11時至下午8時。活動由青年民建聯、莊雅婷議員辦事處、聯協社會服務處主辦；獲西貢民政事務處支持。

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