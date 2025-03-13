食物中毒｜「無飯煮婦」心血來潮突下廚　兒子食完中毒腹瀉2日　暴瘦6KG身材大走樣

【食物中毒 / 腹瀉 / 暴瘦】美味的家常菜，讓家庭生活充滿溫馨，但對於不擅長烹飪的家長來說，可能會適得其反。江蘇一名平日少下廚的媽媽，突然心血來潮為兒子準備飯菜，結果導致兒子半夜送醫急救，經診斷後發現食物中毒，腹瀉兩天後體重更急降6kg。

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綜合內地媒體報道，江蘇揚州一名媽媽平日很少下廚，近日突然心血來潮，精心烹製了三道「佳餚」，包括韭菜炒蛋、蘿蔔豆腐湯和炒雞丁。然而，兒子用餐後當晚開始腹瀉，頻繁上廁所，最終在半夜被送醫，確診為食物中毒。在短短兩天內，他的體重急劇下降6kg。

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兒子回憶道，當時覺得媽媽煮的雞肉格外嫩滑，還因此多吃了幾口，事後不禁感到無奈。他懷疑這次食物中毒的罪魁禍首可能就是未完全熟透的雞肉。

事件曝光後，引發網民廣泛關注，大家紛紛留言調侃，「我做肉不夠熟，老公吃了也拉肚子」、「突然覺得外賣很乾淨！」、「這小夥兒能長這麼大也不容易」、「一個敢煮，一個敢吃」、「來自媽媽有毒的愛」、「從此廚房直接封鎖」。

還有不少網民開玩笑地表示這或許是一種有效的「減重」方法，「我可以試試，三天瘦10斤就好」、「能請阿姨給我做兩頓飯嗎？一頓不夠，我想瘦24斤，謝謝」。

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食物中毒｜3大預防措施

食安中心列出以下3項預防措施，提醒市民遵守，以免造成細菌和病毒感染。

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家禽和禽蛋必須徹底煮熟才可食用，禽肉各部分溫度須達至攝氏70度 。

處理活家禽、家禽製品和禽蛋後，切記用肥皂或清潔液徹底洗淨雙手，並且清洗乾淨所有用過的工作枱面、器皿和用具

儲存生禽肉和禽產品時，需注意保存容器妥善蓋好並儲存在雪櫃中；而經適當煮熟的禽肉和禽產品應與生食物分開儲存，避免交叉污染。

同場加映｜6大食物類別易致食物中毒

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