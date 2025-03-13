  • 27°C
香港時間：2025313日 (四) 13:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食物中毒｜「無飯煮婦」心血來潮突下廚　兒子食完中毒腹瀉2日　暴瘦6KG身材大走樣

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【食物中毒 / 腹瀉 / 暴瘦】美味的家常菜，讓家庭生活充滿溫馨，但對於不擅長烹飪的家長來說，可能會適得其反。江蘇一名平日少下廚的媽媽，突然心血來潮為兒子準備飯菜，結果導致兒子半夜送醫急救，經診斷後發現食物中毒，腹瀉兩天後體重更急降6kg。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

綜合內地媒體報道，江蘇揚州一名媽媽平日很少下廚，近日突然心血來潮，精心烹製了三道「佳餚」，包括韭菜炒蛋、蘿蔔豆腐湯和炒雞丁。然而，兒子用餐後當晚開始腹瀉，頻繁上廁所，最終在半夜被送醫，確診為食物中毒。在短短兩天內，他的體重急劇下降6kg。

點擊圖片放大
+4
+3

兒子回憶道，當時覺得媽媽煮的雞肉格外嫩滑，還因此多吃了幾口，事後不禁感到無奈。他懷疑這次食物中毒的罪魁禍首可能就是未完全熟透的雞肉。

事件曝光後，引發網民廣泛關注，大家紛紛留言調侃，「我做肉不夠熟，老公吃了也拉肚子」、「突然覺得外賣很乾淨！」、「這小夥兒能長這麼大也不容易」、「一個敢煮，一個敢吃」、「來自媽媽有毒的愛」、「從此廚房直接封鎖」。

還有不少網民開玩笑地表示這或許是一種有效的「減重」方法，「我可以試試，三天瘦10斤就好」、「能請阿姨給我做兩頓飯嗎？一頓不夠，我想瘦24斤，謝謝」。

點擊圖片放大
+9
+8

食物中毒｜3大預防措施

食安中心列出以下3項預防措施，提醒市民遵守，以免造成細菌和病毒感染。

點擊圖片放大
+4
+3

 

  • 家禽和禽蛋必須徹底煮熟才可食用，禽肉各部分溫度須達至攝氏70度 。
  • 處理活家禽、家禽製品和禽蛋後，切記用肥皂或清潔液徹底洗淨雙手，並且清洗乾淨所有用過的工作枱面、器皿和用具
  • 儲存生禽肉和禽產品時，需注意保存容器妥善蓋好並儲存在雪櫃中；而經適當煮熟的禽肉和禽產品應與生食物分開儲存，避免交叉污染。

同場加映｜6大食物類別易致食物中毒

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關內容：

腸道健康｜20歲男與好友聚會狂吃1食物腹瀉逾30次　送院揭患腎衰竭命危

食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

諾如病毒︱大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適　餐廳無限期停業
12:01 2025/03/04
諾如病毒︱大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適　餐廳無限期停業
食物中毒｜女子半夜嘔吐狂瀉肝功能嚴重受損　元兇竟是「這食物」毒性等如68倍砒霜
17:30 2024/11/19
食物中毒｜女子半夜嘔吐狂瀉肝功能嚴重受損　元兇竟是「這食物」毒性等如68倍砒霜
食物中毒｜尖沙咀「殿大喜屋」爆食物中毒　7人餐後腹瀉嘔吐曾食過3類食物
12:53 2024/11/21
食物中毒｜尖沙咀「殿大喜屋」爆食物中毒　7人餐後腹瀉嘔吐曾食過3類食物

你可能感興趣

諾如病毒︱大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適　餐廳無限期停業
12:01 2025/03/04
諾如病毒︱大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適　餐廳無限期停業
食物中毒｜女子半夜嘔吐狂瀉肝功能嚴重受損　元兇竟是「這食物」毒性等如68倍砒霜
17:30 2024/11/19
食物中毒｜女子半夜嘔吐狂瀉肝功能嚴重受損　元兇竟是「這食物」毒性等如68倍砒霜
食物中毒｜尖沙咀「殿大喜屋」爆食物中毒　7人餐後腹瀉嘔吐曾食過3類食物
12:53 2024/11/21
食物中毒｜尖沙咀「殿大喜屋」爆食物中毒　7人餐後腹瀉嘔吐曾食過3類食物
健康問題 食用安全 網絡熱話 減肥 雞肉 腹瀉 食物中毒

最高瀏覽

肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪