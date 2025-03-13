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文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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居英國15年夫婦回流香港聘請外傭，一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓！

不時能見到雇主與工人姐姐之間存在矛盾，雙方如何「和平」相處似乎成了部分人「頭疼的問題」。

近日，一對長居英國15年、於去年回流香港的夫婦在小紅書發帖，指他們延續以往待人接物的方式客氣對待外傭，但認為家中外傭有些「得寸進尺」，並細數其所作所為，大呻這是「血淚教訓」，後續已將該名外傭辭退。

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文化差異｜樓主細數如何善待工人姐姐

樓主表示，他們夫婦在英國居住15年，於去年回流香港，此次是第一次聘請外傭，「從英國回來，覺得一定要真誠地尊重每個人，包括菲傭」，並列舉了他們夫婦平日如何對待工人姐姐：

  • 樓主指，工人姐姐初次到家，就為其準備大禮包，浴巾、脫節、洗護用品、臉盆等，並且把Wi-Fi密碼告訴她，怕她想家；
  • 她有獨立的工人房及廁所，給她定做了很舒服的床墊；
  • 樓主稱並未立規矩，工人姐姐來的時候她剛剛生產完，很虛弱，而且但是聘請了24小時陪月8個月，在這8個月裡就只需要她打掃最基礎的衞生，不用做飯，陪月還做給她吃；
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  • 外傭詢問她需要幾時起床，由於沒經驗，便表示上午8至9時即可，她就9時才起來；
  • 樓主夫婦由於在英國待太久的習慣，對外傭十分客氣，感覺她幫我們大忙了；
  • 陪月在樓主家24小時既照顧寶寶又做飯，而外傭這是從旁幫忙，每日9時起床等著吃飯，下午就閒坐著了；
  • 樓主直言，「我那個時候還傻乎乎的，像管理英國的同時一樣，問她做得開不開心，有什麼問題及時反饋，她直接跟我說『我沒睡好，下午需要休息』，我說沒問題」；
  • 樓主亦為她購買衣服、帽子、圍巾、護手霜、唇膏，她從來沒有說謝謝，只有一次給她現金，她才開心說謝謝；
  • 樓主夫婦經常叫外賣，通常都會順帶為工人姐姐一齊點叫，但有一次樓主問她好吃嗎，她說她扔了，因為不合她胃口；
  • 外傭生日的時候還有大半日假期……。

    • 文化差異｜樓主細數外傭不稱職行為

    樓主稱，直至8個月後陪月離開，他們的相處出現了問題：

    • 「我們需要她陪寶寶睡，她直接說No，我老公那時候還外國人思維，就覺得應該尊重她的選擇，就我和我老公自己陪睡；
    • 她帶寶寶以後工作量增大，我們便相應減少了她其他的工作，不需要她做飯打掃衞生，但是她每天都會黑臉，她一抱寶寶，寶寶就大哭；」

    不少網民勸樓主辭退該名外傭，而後續樓主表示已解僱。（《寶寶大過天》劇照）

    • 「目前是6點起床8點睡覺，我要求她睡覺前的最後一件事是拖地，有一次我問她拖地了嗎，她說沒有，我說你拖呀，她直接拒絕；
    • 最近我們讓她晚上陪寶寶睡，但是中午會讓她補3個小時覺（從1點到4點，她永遠都會4點半起來，我說了很多次她也不會準時；
    • 她晚上8點工作完，11點半才會金寶寶房間睡覺，有一次我有個會議，就讓她11點準時出來，但是她又是11點半才出來，我問她為什麼，她回答（I didn't say yes），而近日更因為樓主提醒她要準時，而怒摔房門。」

    文化差異｜網民：直接炒得

    此事引起網民熱議，認為樓主的待人方式太過「好說話」，亦直指工人姐姐行為離譜，「直接炒得」、「一開始沒管好，就管不住了」、「不用對他們太好，普普通通我不欠她，她不欠我就好」、「有沒搞錯，一天睡13個小時」、「蹬鼻子上臉」、「建議直接送走，後患無窮」、「神仙雇主啊」、「真的不用太過於討好，大家立好規矩，對她問心無愧就好」，樓主隨後留言稱已將其辭退。

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