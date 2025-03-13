文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭 一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
不時能見到雇主與工人姐姐之間存在矛盾，雙方如何「和平」相處似乎成了部分人「頭疼的問題」。
近日，一對長居英國15年、於去年回流香港的夫婦在小紅書發帖，指他們延續以往待人接物的方式客氣對待外傭，但認為家中外傭有些「得寸進尺」，並細數其所作所為，大呻這是「血淚教訓」，後續已將該名外傭辭退。
文化差異｜樓主細數如何善待工人姐姐
樓主表示，他們夫婦在英國居住15年，於去年回流香港，此次是第一次聘請外傭，「從英國回來，覺得一定要真誠地尊重每個人，包括菲傭」，並列舉了他們夫婦平日如何對待工人姐姐：
文化差異｜樓主細數外傭不稱職行為
樓主稱，直至8個月後陪月離開，他們的相處出現了問題：
- 「我們需要她陪寶寶睡，她直接說No，我老公那時候還外國人思維，就覺得應該尊重她的選擇，就我和我老公自己陪睡；
- 她帶寶寶以後工作量增大，我們便相應減少了她其他的工作，不需要她做飯打掃衞生，但是她每天都會黑臉，她一抱寶寶，寶寶就大哭；」
- 「目前是6點起床8點睡覺，我要求她睡覺前的最後一件事是拖地，有一次我問她拖地了嗎，她說沒有，我說你拖呀，她直接拒絕；
- 最近我們讓她晚上陪寶寶睡，但是中午會讓她補3個小時覺（從1點到4點，她永遠都會4點半起來，我說了很多次她也不會準時；
- 她晚上8點工作完，11點半才會金寶寶房間睡覺，有一次我有個會議，就讓她11點準時出來，但是她又是11點半才出來，我問她為什麼，她回答（I didn't say yes），而近日更因為樓主提醒她要準時，而怒摔房門。」
文化差異｜網民：直接炒得
此事引起網民熱議，認為樓主的待人方式太過「好說話」，亦直指工人姐姐行為離譜，「直接炒得」、「一開始沒管好，就管不住了」、「不用對他們太好，普普通通我不欠她，她不欠我就好」、「有沒搞錯，一天睡13個小時」、「蹬鼻子上臉」、「建議直接送走，後患無窮」、「神仙雇主啊」、「真的不用太過於討好，大家立好規矩，對她問心無愧就好」，樓主隨後留言稱已將其辭退。
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