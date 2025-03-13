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香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎

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撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林穎嫺與女兒。

【林穎嫺 / 港姐季軍 / 香港小姐】現年57歲的1987年港姐季軍林穎嫺（Wing）移民洛杉磯多年，當年一出道已有不少粉絲並受TVB力捧，曾參演重頭劇《大都會》、《男兒本色》等，更曾與周星馳合作電視電影《陰陽界》。

不過好學的林穎嫺在1989年考進會計科全美國排名第三的南加州大學（University of Southern California），每年暑假都返港為TVB拍劇，直至1994年畢選擇息影並定居美國從事會計工作，急流勇退。

【香港小姐】憶拍劇點滴難忘周星馳陪入院　林穎嫺為孩子急流勇退居美成CFO

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香港小姐︱開網上頻道當KOL

在1999年，林穎嫺與美籍丈夫Tom Dupont結婚，在2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活，她亦專心相夫教子。

到近年子女長大，她當上DSC Laser & Skin Care Center的CFO，此外也開始多公開露面，在2012年回港推出新書《林穎嫺育兒成功秘笈》，2021年開設個人網上頻道「林穎嫺Wing4U」

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香港小姐︱女兒盡得靚基因

林穎嫺在社交平台亦不時分享生活點滴，近日分享長女Michelle（杜靜）參加洛杉磯羅省華埠小姐選美照片，她在今屆選美更奪第四名。從照片所見，Michelle已長得婷婷玉立，可說盡得媽媽的的美人胚子靚基因，跟媽媽一樣擁有一雙渾圓大眼睛，而且身材甚豐滿。

而且林穎嫺女兒Michelle不只有外美，而且還有內在美，自細已熱愛運動，包括沙排，溜冰、打網球和划橡皮艇，更曾於花式溜冰比賽奪冠。除熱愛運動外，Michelle的學業成績也不錯，在去年9月入讀加州大學洛杉磯分校 (UCLA)。

林穎嫺曾於訪談裡表示三名子女也喜愛溜冰，而她負責帶他們去練習和作賽，由於學溜冰的費用不便宜，林穎嫺坦言每月花費近5000美元，足以買三間度假屋。

雖然花費不菲，林穎嫺認為只要子女開心便值得，不過林穎嫺跟子女約法三章要「科科攞A」才可以學溜冰，若不達標就要上補習班。

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