抗癌勇士｜80後網紅Coser確診乳癌前景未卜 拍下999套遺照 勇抗死神結局感人

【癌症／乳癌／網紅／抗癌】勇敢對抗病魔！內地知名Coser博主王小貝2年前確診中期乳腺癌，醫生曾預料較差情況可能僅剩3至10年壽命。雖然前路不明，王小貝仍決定要樂觀對抗病情，丈夫甚至陪她一同剃了光頭、3名子女亦一直為陪伴左右，期間她立志要拍下999套遺照留念，讓抗癌路上充斥著愛與歡笑。去年，王小貝宣布暫時抗癌成功，現時將致力於為患病的病友完成各種心願。

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綜合內媒及《陝視新聞》報道，43歲內地Coser博主王小貝於2023年9月，因丈夫無意觸摸到其左腋下出現「石塊狀硬腫」，並往社區醫院檢查，院方初時表示未能確診，於是再轉往大型醫院進行穿刺檢查。期間未等結果出爐她便帶著左腋下穿刺傷口，以紗布壓住灼痛趕赴南京漫展，並在「十一假期連跑八個城市」。

一週後回診時，她被確診中期乳腺癌。她憶述指，丈夫當時大受打擊，而她卻異常冷靜地詢問治療方案，連醫生都對她的反應感到驚訝。

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抗癌勇士｜確診初期前景未卜 1原因發起「遺照挑戰」計劃

王小貝坦言，確診初期她被告知假如病情控制不佳，便可能只剩下3至10年生命，在這有限的生命裡，她覺得應該為人生留下一些紀念，決定發起「999組遺照挑戰」計劃，想為家人留下更多自己好看、有生命力的相片：

到時如果我真的沒了（離世），他們（家人）看到我這麼多好看的照片，都不知道選哪一張放在我的碑上，哪有時間痛苦。

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抗癌勇士｜化療反應劇烈險喪命 丈夫不捨妻子落淚陪剃光頭

之後經歷半年保守化療，她的腫瘤成功縮細2cm，手術順利並保住了乳房，惟醫生發現她體內有門脈癌栓（血管內癌細胞栓塊），癌細胞有可能會經血管流向其他地方，因此需要進行化療。不料第一次化療便出現嚴重反應，幾乎喪命。

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情況穩定後，王小貝再一次出院，頭髮卻因化療開始大把脫落，無奈下她決定要剃掉頭髮。丈夫為她剃髮時，看著她難忍不捨默默落淚，最後竟將自己的頭髮亦一併剃去，讓她忍不住在病後首次崩潰大哭。

抗癌勇士｜勇抗死神結局感人 鼓勵癌友：不要放棄希望

幸運是經過1年治療後，王小貝於2024年12月宣布暫時抗癌成功，現已進入居家服藥階段，每三個月定期追蹤。抗病期間她的3名孩子亦經常陪伴她左右，讓家中一直充斥著歡笑聲。

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隨後她宣布終結「遺照」計畫，轉而為癌友拍攝「重生照」，鼓勵他們用美與愛武裝自己、為他們完成各種心願，鼓勵他們不要放棄希望：

我始終相信，當下的糟糕也只是黎明前短暫的黑暗而已。

乳房檢查｜乳癌5大症狀

醫院管理局日前公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為第二大癌症殺手，乳癌一年逾5200人中招。據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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資料來源：陝視新聞、抖音@貝爷是超人（王小貝）

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