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餐廳情報｜Amelia全新無限追加菜單4.5小時勁食生蠔＋A5和牛　破天荒免費帶走400ML龍蝦湯延續幸福滋味

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

惠顧「Deluxe Set Menu」$788食客可以「先食後拎」，即時免費帶走（外帶版）Chef Paulo二星秘製400ml龍蝦湯一支（價值：$128）。

龍蝦湯熱潮席捲全城，今次Amelia Hong Kong的兩大新品中，最矚目的就一定是「Chef Paulo Airaudo 二星秘製龍蝦湯」在全新推出的Deluxe 6-course Set Menu中首次隆重登場。

更破天荒的驚喜就是惠顧「Deluxe Set Menu」$788、再加$128升級品嚐A5鹿兒島和牛西冷及炭燒龍蝦尾這兩款菜式的食客，可以「先食後拎」，即時免費帶走（外帶版）Chef Paulo二星秘製400ml龍蝦湯一支（價值：$128），在家中再次細意回味尊貴的米芝蓮星級味道！ 

最新影片推介︰

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Chef Paulo Airaudo用超過10公斤的波士頓龍蝦頭及龍蝦精華，搭配香料與高湯慢火熬煮秘製龍蝦湯。濃厚的龍蝦膏和鮮嫩龍蝦肉互相交融，大廚更在湯中加入奶油增添細膩的絲滑口感，飲過每一啖龍蝦湯後，濃濃的龍蝦鮮甜味令人回味！

在全新推出的「無限時用餐時間即叫即整 Deluxe 6-course Set Menu」中，顧客可先點選定6道心水佳餚，包括前菜、湯品、沙律、海鮮主菜、肉類主菜及甜品各一款，享用完成後，更可以免費再次追加添食共37道高質菜式。所有主菜佳品即叫即整，熱烘烘上枱供顧客品嚐，每位只需$788的驚喜價錢，菜單亦包括無限暢飲無酒精飲品。

高質菜式包括有著名法國品牌ROUGIÉ油封鴨、Chef Paulo秘製龍蝦湯、A5鹿兒島和牛小排、A4鹿兒島和牛煎扒、炭烤鹿肉、炭烤四頭野生鮑魚、炭烤西班牙八爪魚、西班牙烤乳豬、香煎鵝肝、意式油甘魚生魚片配魚子醬及Chef Paulo秘製巴斯克芝士蛋糕等。而Deluxe 6-course Set Menu亦不設用餐限時，以最早入座時間17:30起計算，客人可以最多食足4個半小時！

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Amelia Hong Kong 的團隊為是次菜單特別從日本精心搜羅了體積較大、肉質鮮嫩多汁、口感和味道兼備的時令日本生蠔。享用「Deluxe Set Menu」$788及「Premium Set Menu」$638的客人，可每位加$188升級品嚐無限量供應的日本珍寶生蠔。任食生蠔可以每次每人點叫一隻，待完成食物後，可以再次點叫。

此外，享用以上兩款菜單的食客，更可以獨家品嚐到Chef Paulo秘製巴斯克焦香芝士蛋糕。

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