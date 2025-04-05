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行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決

親子好去處

撰文： 精明媽咪

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？1招免清潔極速解決！

去旅行時使用的行李箱當然會「周圍拉周圍放」，回家後不想輪子弄髒家裡可以怎樣做？早前有日本媽媽分享，$12店的一件貨品可以剛好套在輪子上！貼文曝光後，獲網民大讚「超級實用！」

行李轆清潔｜1招解決行李箱轆污糟問題

該名日本媽媽於X（原為Twitter）上分享兩張照片，圖中可見，她將在DAISO購買的「拋棄式耳朵套」套在行李箱的4個輪子上，這樣做可以輕鬆解決旅行回家後，行李箱的輪子會弄髒地板的問題，這使她不禁直呼「想到這個的人真是天才！」

點擊圖片放大

帖文也引來網民留言大讚，「超級實用！」、「完全是天才！」、「我會使用保鮮紙加橡皮筋」、「以後不用再那麼麻煩地清潔了」、「我也有使用過類似的方法，每次回來前，在飯店帶走2個一次式浴帽回家套輪子」。另外也有網民提醒DAISO有售賣行李箱的專用襪套，可以循環使用，更加環保。

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行李轆清潔｜專家指行李箱充滿細菌灰塵

根據《華盛頓郵報》的報道，紐黑文大學餐飲旅遊管理講師Jan Louise Jones曾指出，旅行時拖著行李經過不同的環境，乘坐飛機或坐酒店時，行李箱可能會接觸到許多不同人，以致細菌、灰塵、髒污都附在行李箱上。

同場加映：消委會6款4星或以上行李箱

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行李轆清潔｜2大地方最需要清潔

她又提到行李箱和把手最需要注意清潔，因為把手是每人也會觸碰到的地方，如行空公司員工、酒店服務生、出租車或巴士司機、旅行社工作人員等，所以她建議，到達目的地後應立刻使用抗菌濕紙巾，在回家後也不要將行李箱擺放於床上，避免將灰塵和細菌有到床上。

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