慢病共治計劃2025｜慢病共治計劃3.28起擴至普通科門診　合資格者可免費篩查糖尿病/高血壓 【附門診名單+參加資格】

▲ 醫務衞生局公布，將由3月28日起分階段擴展「慢病共治計劃」至醫管局轄下指定普通科門診診所。

【慢病共治／慢性疾病／糖尿病／高血壓】醫務衞生局於周二（11日）公布，基層醫療署將由3月28日分階段擴展「慢性疾病共同治理先導計劃」（「慢病共治計劃」）至醫管局轄下指定普通科門診診所，並附上診所名單。

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醫務衞生局在新聞公報中表示，擴展計劃首階段將在7間普通科門診診所試行，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、西營盤賽馬會普通科門診診所 （護理及專職醫療診所）、東九龍普通科門診診所、牛頭角賽馬會普通科門診診所、南葵涌賽馬會普通科門診診所、北區社區健康中心及天水圍（天業路）社區健康中心。

至於第二階段，當局就計劃於6月底前增加另外6間普通科門診診所，擴大以預防為重的基層醫療服務的覆蓋層面。6間普通科門診診所包括鴨脷洲普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、南昌家庭醫學診所、瀝源普通科門診診所、王少清家庭醫學中心，以及仁愛普通科門診診所。

▲ 「慢性疾病共同治理先導計劃」擴展第一階段門診診所名單。（政府新聞署圖片）

▲ 「慢性疾病共同治理先導計劃」擴展第二階段門診診所名單，預計與6月底增加。（政府新聞署圖片）

政府於2023年推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，透過配對自選的家庭醫生，在私營醫療市場以共付形式接受糖尿病及高血壓篩查和診症服務，以鼓勵市民及早了解自身健康狀況，達致「早預防、早發現、早治療」的目標。

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與此同時，因應行政長官在2024年《施政報告》中提出重新定位醫管局普通科門診專為向弱勢社群提供全面基層醫療服務，政府決定透過普通科門診診所試行為45歲或以上、未曾確診患有指定慢性疾病的弱勢社群推出「慢病共治計劃」服務，讓他們可及早發現和管理慢性疾病。

當局表示，由3月28日起，綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，或持有有效醫療費用減免證明書者（下稱合資格人士），如有意參與計劃，可先到地區康健中心／站進行初步評估，然後地區康健中心／站會為參加者安排指定的醫管局普通科門診診所接受預防篩查服務，範圍與「慢病共治計劃」一致。

有關普通科門診診所會在收到地區康健中心／站轉介的1個月內聯絡參加者及安排預約，並按照參加者的健康風險安排化驗，根據化驗結果訂定健康管理方案，以及提供健康教育和諮詢服務。合資格人士由首次接受服務當日起計1年內，接受預防護理服務時可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用，而參加者資格則會在一年服務期屆滿後再次核實。

基層醫療署對此作出補充，表示綜援及長生津受惠人的費用將獲全數豁免；持有效醫療費用減免證明書的人士，則按其寬減比例作減免收費，如屬全額減免者，便等同免費。

當局會持續檢視試行服務的成效，並計劃在今年第4季前逐步擴展至全港18區普通科門診診所指定服務點。此外，「慢病共治計劃」亦將於稍後擴展，在篩查中加入血脂檢查，相關服務亦會於普通科門診診所為弱勢社群提供。

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