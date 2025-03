容祖兒首飾系列｜容祖兒與英皇珠寶合作推全新系列致敬首本名曲　拍首飾廣告拒揀謝霆鋒做拍檔原因爆笑

▲ 容祖兒親臨英皇珠寶店分享全新產品的設計亮點和故事!

【容祖兒/謝霆鋒/英皇珠寶】英皇珠寶於日前舉行全新珠寶系列「SEE ME FLY」新品發布會,容祖兒(Joey)作為系列代言人,即場分享全新產品的設計亮點和故事,又表示不想揀謝霆鋒做全新首飾廣告拍檔,反而想跟關智斌合作,當中原因令人爆笑!

▲ 容祖兒與英皇珠寶合作推全新系列「SEE ME FLY」致敬首本名曲。

容祖兒首飾系列|Joey與英皇珠寶事隔6年再度攜手合作

英皇珠寶假銅鑼灣羅素街英皇珠寶店舉行全新珠寶系列「SEE ME FLY」新品發布會,代言人Joey親臨店鋪,英皇集團主席楊受成博士及英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生到場支持。英皇珠寶一向追求卓越,重視質素,尤其注重產品背後所蘊含的情感價值。全新系列「SEE ME FLY」是Joey和英皇珠寶事隔6年後再度攜手合作,回想首次合作的「Heartbeat 心動系列」,Joey將音樂和表演旅程的每個心動時刻融匯到設計當中,讓大家一同見證她無休止的努力,鼓勵每一位擁有夢想的朋友。

容祖兒首飾系列|全新系列「SEE ME FLY」致敬《我的驕傲》

而全新系列「SEE ME FLY」則多了Joey經過磨練後看待世界、擁抱自己的新視覺,亦致敬首本名曲《我的驕傲》最膾炙人口的歌詞「See me Fly, I’m proud to fly up high」,激勵女孩勇敢追夢。

產品中極具標誌性的橢圓形兩環雙扣元素,象徵著一雙正在旋轉的羽翼,如同出道多年,事業處於豐收期的Joey,在鏡頭前後顯露無遺的那依然純粹、自信自愛和勇於嘗試的性格特點。Joey在宣傳片中以三個截然不同的造型出現,盡情釋放自我,分別詮釋著「Pure」、「Precious」、「Courage」三個主題、主材不一如鉑金配鑽石或紅寶石、足金配琺瑯、足金配珍珠等的多款首飾及印有珍貴簽名的「Dream」羽翼頸鏈。Joey表示自己這一刻最喜歡主材是足金的「Courage」,認為近年開始很流行足金首飾,很「Trendy」。

容祖兒首飾系列|拒揀謝霆鋒做新系列拍擋

發布會上,Joey講述她的設計靈感來源後更寄語所有女孩要以「我們WOMEN(語義雙關,分別是英文的女性,還代表國語的『我們』)」為中心,她表示:「我覺得宣傳片入面句『想愛人,想要人愛,首先要愛自己』係一句至理名言,要懂得欣賞自己發出的光芒,為自己去踏出每一步,好嘅事同人就會隨之而來。」

除了介紹全新系列外,發布會特別安排互動環節,讓Joey與香港及多位從內地遠道而來的粉絲們互動,即場抽籤大派限量版演唱會彩膠。在Chitchat環節中,Joey憑藉急才及搞怪性格令全場粉絲捧腹大笑,當主持人問起要選擇謝霆鋒還是關智斌作英皇珠寶新系列拍擋,Joey坦言難以選擇,但如果真係要揀,就揀關智斌。知道關智斌月前與衛詩雅合作中式婚嫁首飾,她表示也很想與 Kenny合作拍攝,因為和Kenny較親密,做些親暱動作也不會尷尬。相反霆鋒是偶像,又型又cool,不敢想像自己和他拍攝。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

容祖兒首飾系列|真金白銀買票支持霆鋒演唱會

對於霆鋒成為亞洲第一位歌手於啟德主場館開辦個人演唱會,祖兒表示自己真金白銀買票支持,又謂自己如果三天都有空,三天都會到場支持霆鋒開騷。被問到喜歡「開show」還是去fashion show時,Joey則表示兩個都想要,皆因在啟德主場館演唱後都非常期待將來在那裡開個人演唱會,作為歌手,可以面對那麼多觀眾是非常滿足的事情,而參與時裝周是寓工作於娛樂,自己非常享受,因為今年工作機會多,會有很多新嘗試,相信沒有去旅遊的時間,笑謂拍翼都難飛!

Joey素來積極關注兒童發展,充滿愛心,英皇珠寶為答謝Joey,由英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生代表向容祖兒慈善基金捐贈支票,並由創辦人Joey接收,英皇珠寶將捐出於2024年12月21日至2025年4月30日期間亞太區「See Me Fly」系列總銷售的部份收益,以為容祖兒慈善基金的受惠兒童和家長於英皇戲院安排一次難忘的親子慈善電影觀賞會。除此以外,英皇珠寶更宣布容祖兒JY6國際歌迷會會員將享有高達八折的「SEE ME FLY」獨家優惠。

