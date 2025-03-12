大學排名｜本港6學科位居全球前10　港大牙科回升至第2位

▲ 港大。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構（QS）最新「世界大學學科排名」今（12日）出爐，本港9間院校共257學科上榜，其中63%，即181科排名上升，是全球進步最大的地方；另有6科排名位居前10位，較去年增2科，排名最高的繼續為港大牙科，列第2位；而港大及中大的語言學，和港大地理學也躋身前10位。

QS公布世界大學學科排名2025，對148個地區5,200多所大學的課程進行了比較和分析，涵蓋55個學術學科和5個學科領域。本港院校上榜的學科按年大增53科至257科，有181科排名上升，16科排名下跌；共有6個學科排名位居全球前10名，包括第2位的港大牙科；第3位的港大教育學；第5位的中大護理學；第9位的港大語言學；第10位的中大語言學，以及港大地理學，該6科排名全部上升，中大語言學更大升23位。

位列全球前20位的學科，也由去年的15科倍增指31科，其中港大佔16科，中大佔7科，理大佔4科，科大佔兩科，教大及演藝學院各佔1科；不過有4可排名下跌，科大的數據科學與人工智能學科，跌7位。

QS指出，本港在高等教育領域繼續保持世界領先地位，但憂慮政府削資，及院校財政壓力增加，長遠或影響競爭力，認為本港大學須繼續投資及創新，以維持表現。

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