QS排名｜本港大學6學科位居全球前10 港大牙科回升至第2位
發布時間： 3 小時前
最後更新： 7 分鐘前
【QS / 大學學科排名 / 大學】國際高等教育資訊機構（QS）最新「世界大學學科排名」今（12日）出爐，本港9間院校共257學科上榜，其中63%，即181科排名上升，是全球進步最大的地方；另有6科排名位居前10位，較去年增2科，排名最高的繼續為港大牙科。
QS公布世界大學學科排名2025，對逾1,700所大學的課程進行了比較和分析，涵蓋55個學術學科和5個學科領域。本港院校上榜的學科按年大增53科至257科，有181科排名上升，16科排名下跌；共有6個學科排名位居全球前10名，包括第2位的港大牙科；第3位的港大教育學；第5位的中大護理學；第9位的港大語言學；第10位的中大語言學，以及港大地理學，該6科排名全部上升，中大語言學更大升23位。
大學收生｜港大非本地生比例達三成八大最多 教大非本地新生人數多逾倍
QS排名｜本港高等教育保持領先地位
位列全球前20位的學科，也由去年的15科倍增至31科，其中港大佔16科，中大佔7科，理大佔4科，科大佔兩科，教大及演藝學院各佔1科；不過有4科排名下跌，科大的數據科學與人工智能學科，跌7位。
QS指出，本港在高等教育領域繼續保持世界領先地位，但憂慮政府削資，及院校財政壓力增加，長遠或影響競爭力，認為本港大學須繼續投資及創新，以維持表現。
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：